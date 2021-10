Závěr ovšem patřil domácím. Povedly se jim tři brejky a z toho posledního Porazil udeřil – 2:1. „Překvapilo mne, jak dlouho hosté vydrželi s kvalitním presinkem, až v závěru jim už síly ubývaly. Využili jsme toho, nicméně rozhodně není co slavit. Do konce podzimu ještě nutně musíme něco uhrát,“ hlásil Karel Příhoda.

Domácí museli nasadit čtyři hráče bez tréninku a šli do vedení Mertlíkem, který se řadil mezi zmíněné kvarteto, a zranění si obnovil. Na plac musel Kalousek. Hosté odmítli vyrovnání z první penalty, kterou zahodili, ale dál výborně presovali a dvacet minut před koncem z druhého pokutového kopu už vyrovnali.

Na hřišti byla k vidění velká divočina, protože hosté kopali dva pokutové kopy, zatímco domácí žádný, i když o jeden žádali. Jenže rozhodčí Nerad byl jiného názoru. Zajímavostí je, že stejný muž řídil zápas Dobré i před týdnem ve Vestci. „Už tam jsem s jeho rozhodnutími měl problémy. Přitom do osmého kola jsem rozhodčí opravdu chválil, pískali výborně, ale s tímhle jsme si nějak nesedli,“ přiznal Příhoda.

Vedoucí gól favorita uklidnil a po změně stran přidal rychle druhou branku. Mníšku už došly síly a přestal klást odpor. „V první půli nám chyběl pohyb. Mysleli jsme si, že to přijde samo. Ve druhé půli jsme jasně dominovali. Druhý gól byl ze standardní situace a pak byla otázka času, kolik gólů dáme,“ konstatoval Branžovský. Podlesí si šlo za dalším vítězstvím a potvrdilo předchozí úspěch na Spartaku. Definitivní podobu výsledku dodal ještě dvěma trefami Vohradský. Domácí se tak opět bodově dotáhli na Doksy.

Outsider dlouho odolával. Bezbrankový stav udržel až do 37. minuty, kdy vyrobil penaltu a tu s přehledem proměnil Hájek. „Byla darem shůry. Poměrně jasná díky nešikovností soupeře. Najednou musel otevřít hru, ale stejně jsme se k němu dostávali těžce,“ řekl kouč Podlesí.

Po šlágru na Spartaku o minulém víkendu nastupovalo Podlesí tentokrát v roli velkéh favorita. Na druhou stranu hřiště se mu postavil poslední tým I. A třídy, který na podzim vstřelil zatím pouhé dva góly. Upřímně. Nabádal jsem kluky, abychom zápas zvládli, protože po posvícení přichází horší období,“ přiznal trenér Marek Branžovský. Překvapivě se ale vedení mohl ujmout Mníšek, když se dostal do vyložené příležitosti, kterou ale zahodil.

