Podlesí rychle udeřilo po větru. Pojistka přišla až v závěru

Podlesí odčinili špatný vstup do jara a na domácí půdě zvítězili 2:0 nad Voticemi. Svěřenci Marka Branžovského se díky výhře vrátili do elitní čtveřice I. A třídy. Celé utkání měli přitom pod kontrolou. Soupeř se jen těžce dostával do nějakých příležitostí.

Fotbalisté Podlesí doma porazili Vestec 2:1. (Foto z podzimu) | Foto: Ondřej Jícha

Utkání doprovázel silný víte, který si Podlesí vyzkoušelo už na podzim, kdy také doma porazilo Nové Strašecí. Stejně jako v předchozím případě hráli hráči první půli po větru a po obrátce proti němu. „Nechal jsem na klucích, jak chtějí hrát," podotkl trenér Podlesí. Domácí se radovali z prvního gólu už po deseti minutách, kdy patičkou z dorážky otevřel skóre se zkušenostmi z nejvyšší soutěže ověnčený Martin Šlapák. Následně se Podlesí dařilo držet soupeře na uzdě. „Přišlo mi, že Votice byli zabrzděné. Popravdě jsem od nich čekal víc," poznamenal Bražovský. V duelech těchto dvou týmů platí, že kdo dá gól jako první, raduje se na konci z vítězství. „S Voticemi je to takhle vždy. Nepamatuji si zápas, že by jeden z nás otočil skóre," přemítal v hlavě kouč Podlesí. Hosté se samozřejmě hnali za vyrovnáním. Jejich odhodlání ale většinou končilo u hranice šestnáctky. „Oni přidali, z naší strany to bylo trochu hektické, pak nám vyšel jeden brejk, kdy si krásně ťukli Šlapák s Kubíkem," komentoval situaci z 85. minuty Marek Branžovský, která uklidnila domácí celek a nakonec dala stvrzenku na výhru Podlesí. Podlesí – Votice 2:0 (1:0) Branky: 10. Špalák, Kubík. Rozhodčí: Říha. ŽK: 0:0. Diváci: 64. Podlesí: Zykán – Vohradský (Hanáček), Mišun, Buch, Vojtíšek, Skočdopole, Drašnar (C), Šlapák, Valta, Havelka (Kubík), Hnízdil (Šrajn).

Votice: Tůma – Šlejmar (Homolka), Baťha, Sládek (C), Říha, Slunečka, Kramný, Rezek, Holánek (Radačovský), Tábořík (Vrzal), Navrátil.