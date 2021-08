Vzpomínáte? Výkony mužstva, které před rokem touto dobou procházelo generační obměnou a vyměnilo i trenéra, byly příjemným překvapením – dokonce i pro vždy ambiciózního předsedu Radima Černohorského. „Byl jsem v tomto ohledu hodně opatrný,“ přiznal s odstupem času.

Podlesí do přerušení ani jednou neprohrálo v základní hrací době, když v sedmi odehraných utkáních šestkrát zvítěziloa pouze jednou prohrálo na penalty. „Tohle asi nikdo nečekal. Naopak se objevovaly hlasy, že to s fotbalem v Podlesí půjde z kopce. Nám se ale podařilo vytvořit dobrou partu a tyto zvěsti vyvrátit,“ nechal se během tažení slyšet trenér Marek Branžovský.

Zároveň si tím ale Podlesí samo na sebe upletlo tak trochu bič. „Já to takhle ale neberu. Kdo ví, jak by se soutěž odvíjela dál,“ podotkl předseda s tím, že tým chce hrát nahoře, ale jde do soutěže s velkou pokorou.

A také s velkou posilou – exligovým Milanem Mišůnem.

PODZIMNÍ LOS I. A TŘÍDY – SKUPINA A

• 3. kolo (14. – 15. 8., 17:00): Jíloviště – Vestec, Sp. Příbram – SK Rakovník B, Mníšek p. Br. – Libušín, Klecany – Sedlec-Prčice, Nelahozeves – Velká Dobrá, Doksy – Chlumec, Podlesí – Zdice, Nové Strašecí – Votice.

• 4. kolo (21. – 22. 8., 17:00): Vestec – Votice, Zdice – Nové Strašecí, Chlumec – Podlesí, Velká Dobrá – Doksy, Sedlec-Prčice – Nelahozeves, Libušín – Klecany, SK Rakovník B – Mníšek p. Br., Jíloviště – Sp. Příbram.

• 5. kolo (28. – 29. 8., 17:00): Sp. Příbram – Vestec, Mníšek p. Br. – Jíloviště, Klecany – SK Rakovník B, Nelahozeves – Libušín, Doksy – Sedlec-Prčice, Podlesí – Velká Dobrá, Nové Strašecí – Chlumec, Votice – Zdice.

• 6. kolo (4. – 5. 9., 17:00): Vestec – Zdice, Chlumec – Votice, Velká Dobrá – Nové Strašecí, Sedlec-Prčice – Podlesí, Libušín – Doksy, SK Rakovník B – Nelahozeves, Jíloviště – Klecany, Sp. Příbram – Mníšek p. Br.

• 7. kolo (11. – 12. 9., 17:00): Mníšek p. Br. – Vestec, Klecany – Sp. Příbram, Nelahozeves – Jíloviště, Doksy – SK Rakovník B, Podlesí – Libušín, Nové Strašecí – Sedlec-Prčice, Votice – Velká Dobrá, Zdice – Chlumec.

• 8. kolo (18. – 19. 9., 16:30): Vestec – Chlumec, Velká Dobrá – Zdice, Sedlec-Prčice – Votice, Libušín – Nové Strašecí, SK Rakovník B – Podlesí, Jíloviště – Doksy, Sp. Příbram – Nelahozeves, Mníšek p. Br. – Klecany.

• 9. kolo (24. – 26. 9., 16:30): Klecany – Vestec, Nelahozeves – Mníšek p. Br., Doksy – Sp. Příbram, Podlesí – Jíloviště, Nové Strašecí – SK Rakovník B, Votice – Libušín, Zdice – Sedlec-Prčice, Chlumec – Velká Dobrá.

• 15. kolo (28. 9., , 16:30): Podlesí – Vestec, Nové Strašecí – Doksy, Votice – Nelahozeves, Zdice – Klecany, Chlumec – Mníšek p. Br., Velká Dobrá – Sp. Příbram, Sedlec-Prčice – Jíloviště, Libušín – SK Rakovník B.

• 10. kolo (2. – 3. 10., 16:00): Vestec – Velká Dobrá, Sedlec-Prčice – Chlumec, Libušín – Zdice, SK Rakovník B – Votice, Jíloviště – Nové Strašecí, Sp. Příbram – Podlesí, Mníšek p. Br. – Doksy, Klecany – Nelahozeves.

• 11. kolo (9. – 10. 10., 16:00): Nelahozeves – Vestec, Doksy – Klecany, Podlesí – Mníšek p. Br., Nové Strašecí – Sp. Příbram, Votice – Jíloviště, Zdice – SK Rakovník B, Chlumec – Libušín, Velká Dobrá – Sedlec-Prčice.

• 12. kolo (16. – 17. 10., 15:30): Vestec – Sedlec-Prčice, Libušín – Velká Dobrá, SK Rakovník B – Chlumec, Jíloviště – Zdice, Sp. Příbram – Votice, Mníšek p. Br. – Nové Strašecí, Klecany – Podlesí, Nelahozeves – Doksy.

• 13. kolo: (23. – 24. 10., 15:30): Doksy – Vestec, Podlesí – Nelahozeves, Nové Strašecí – Klecany, Votice – Mníšek p. Br., Zdice – Sp. Příbram, Chlumec – Jíloviště, Velká Dobrá – SK Rakovník B, Sedlec-Prčice – Libušín.

• 14. kolo (30. – 31. 10., 14:00): Vestec – Libušín, SK Rakovník B – Sedlec-Prčice, Jíloviště – Velká Dobrá, Sp. Příbram – Chlumec, Mníšek p. Br. – Zdice, Klecany – Votice, Nelahozeves – Nové Strašecí, Doksy – Podlesí.

• 1. kolo (6. – 7. 11., 14:00): SK Rakovník B – Vestec, Jíloviště – Libušín, Sp. Příbram – Sedlec-Prčice, Mníšek p. Br. – Velká Dobrá, Klecany – Chlumec, Nelahozeves – Zdice, Doksy – Votice, Podlesí – Nové Strašecí.

• 2. kolo (13. – 14. 11., 14:00): Vestec – Nové Strašecí, Votice – Podlesí, Zdice – Doksy, Chlumec – Nelahozeves, Velká Dobrá – Klecany, Sedlec-Prčice – Mníšek p. Br., Libušín – Sp. Příbram, SK Rakovník B – Jíloviště.