Nadějný náskok po poločase zmizel za pouhých šest minut. Podlesí mělo skvělý start. Hned zkraje zápasu mu zařídil vedení Vojtíšek, které ještě navýšil Šrajn. Drašnarovo strčení soupeře před odchodem do šaten, za které viděl domácí kapitán žlutou kartu, ale spustilo vlnu emocí. „Museli jsme ho uklidňovat a i celý tým, aby nikdo nedostal červenou. Soupeři si mysleli, že jsme křičeli na ně, ale vše bylo na nás,“ vysvětloval celou situaci Martin Šlápak.

Hosté však dostali potřebný impuls a po přestávce byli lepší. Po zásluze tak mezi 63. a 69. minutou srovnali, když se dvakrát dostali za obranu domácích. „Dostali jsme dva góly z ničeho. Udělali jsme dvě chyby vzadu. Možná nekoncentrovanost. Když soupeř dal první branku, tak byl na tom psychické lépe. My jsme šli do kolen. Snažili jsme se zápas uhrát a těžké jsme s tím něco mohli udělat,“ shrnul Šlapák klíčové momenty druhé půle.

Právě Šlapák se bavil před zápasem o tom, že Příbram ve FORTUNA:NÁRODNÍ lize vedla o přestávce o dva góly a brala pouze bod. V Chrudimi ji sklapla tzv. Csaplárova past a přesně to samé se stalo i Podlesí. „„Nevěřím na to. Jednalo se o naše chyby. Doma vedeme 2:0 a remizujeme,“ štvalo 34letého fotbalistu, který si vyzkoušel nejvyšší soutěž právě v dresu dnes druholigového celku.

Oba týmy se pak dostaly ještě do jedné gólové šance, ale tu promarnily. Za Podlesí mohl rozhodnout právě Drašnar v 75. minutě, kterému vyhrál hlavičkový souboj Šlapák. Domácí kapitán ale ve slibné příležitosti poslal míč vysoko nad bránu. „Útočník se musí rozhodnout v setině vteřiny a on si vybral přelobování gólmana a přestřelil. Messi by se takhle trefil desetkrát z deseti, ale je to ‘pouze‘ Ondra Drašnar,“ komentoval celou situaci s ironickým úsměvem Šlapák. Sám uznal, že jeho tým mohl vyhrát i prohrát, takže remíza byla zasloužená.

Podlesí tak přišlo o stoprocentní úspěšnost zisku bodů na domácím hřišti. Kvůli remíze ho dotáhl příbramský Spartak a navíc mu utekly vedoucí Doksy. S nimi se však střetne hned následující víkend. „Chtěli jsme vyhrát doma všechny zápasy, což se nám nepovedlo. Teď hrajeme důležité utkání na Doksech a jedeme tam vyhrát a odčinit tuhle remízu,“ prohlásil Šlapák.

Zaváhání Podlesí dokonale využil Spartak, kde bylo rozhodnuto prakticky už o poločase. Ondřejové Matějka se Švábem rozjeli svou show a každý nakonec vstřelil Zdicím hattrick, i když druhý jmenovaný se ho dočkal až v úplném závěru. Mezi ně se vklínil s jednou trefou i Miroslav Slepička.

Důležité tři body vybojovali fotbalisté Sedlce-Prčice. S favorizovaným Libušínem sice odehrál vyrovnanou půli. Domácí ale drtivým nástupem po změně stran rázně sebrali hostům veškeré naděje. V 55. minutě vedli už 5:1 a definitivní tečku za utkáním udělal čtvrt hodiny před koncem s penalty Prchlík.