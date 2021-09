Hráči Sedlce-Prčic však dokázali zápas zdramatizovat. Po chybě Hartmana a brankáře Klímy přišlo zásluhou Davídka snížení. Následoval ohromný silový tlak, ale bez kýženého efektu. "Tlak měli, ale šance ne, už jsme to umlátili. Výkon jsme sice nepodali tak dobrý, ale bojovnost a nasazení týmu byla zase výborná. Jsme rádi, že se nám daří," hodnotil Mrázek.

Domácí šli do vedení hned zkraje, když Hartman, který se věnuje i tamějšímu dívčímu florbalu, poslal míč placírkou o tyč do branky po akci Sklenky. Duel jinak postrádal pohledný fotbal. Oba týmy si pak vytvořily šance až po změně stran. Gregor po výpadu předložil balón Nováčkovi a hosté už prohrávali o dvě branky.

A měl pravdu. Hosté po změně stran se nejen dočkali vyrovnání, při troše štěstí mohli klidně vývoj zápasu otočit. Obradovič trefil pouze tyč a tak se o gól na 1:1 postaral Abrham. Navíc při sólu neuspěl Hudousek. V závěru zápas pak rozhodla celý zápas zmíněná rána Drašnara. „Jsem rád, že jsme zápas zvládli, protože nám chybělo šest hráčů a bylo těžké dát sestavu dohromady,“ ulevil si trenér Podlesí. "Tohle mrzí, protože ve druhém poločase jsme byli lepší, ale gól dal soupeř. Spravedlivá by byla remíza," dodal na straně Libušína Jiří Veselý pro Deník.

Podlesí trochu překvapivě zaváhalo v minulém kole na půdě Sedlce a naladit se zpět na vítěznou vlnu se chtělo doma proti Libušínu, který čeká na body od druhého kola. Domácí nasměroval za body hostující Veselý, když v pokutovém území rukou a penaltu bezpečně proměnil Havelka. S prvními 45 minutami byl spokojen i trenér ´Marek Branžovský. „Měřítko sneslo akorát první půle, kdy jsme soupeře přehrávali. Po obrátce soupeř převzal otěže zápasu a my jsme vyhráli se štěstím,“ konstatoval kouč Podlesí

Ve fotbalové I. A třídě se z celků na Příbramsků radovalo z bodů pouze Podlesí a to ještě až na poslední chvíli. V poslední minutě ho zachránila rána kapitána Drašnara. Naopak podobně jako Spartak prohrál na hřišti soupeře i tým Sedlce-Prčic, který marně dobýval branku Nového Strašecí a padl na jeho půdě 1:2.

