V neděli dopoledne se hrálo o hodně. Podlesí mělo poslední možnost, jak zabojovat o posun mezi nejlepší trojici, hosté z Doks zase mohli využít zaváhání druhého Dynama a dostat se přes něj. Oba týmy chtěly brát tři body, nakonec se ale musely spokojit pouze s jedním. „Chtěli jsme vyhrát, abychom zabojovali o druhé místo, které by bylo pro Doksy historickým úspěchem. Bohužel po zaváhání jsme dostali gól do šatny, který nám narušil plány,“ konstatoval kapitán hostů Martin Samek.

„On nás to byl špatný zápas. Nebyli jsme v optimálním rozpoložení. Celému týmu nesedl den. Je to kolektivní sport. Nemůžeme se zlobit jeden na druhého. Celkově jsme hráli hrozně. Naše hra nevypadala tak, co hrajeme obvykle. Kombinace vázla, dělali jsme chyby,“ komentoval na druhé straně Filip Šrajn, který v závěru prvního poločasu otevřel skóre, kdy se domácí dostali po pravé straně do rychlého protiútoku a mladá puška Podlesí po centru otevřela skóre. „Nejmenší hráč na hřišti nám dá gól,“ nechápal Samek.

FOTO: Spartak tvrdě narazil ve Chlumci. Po konci zápasu ale mohl slavit postup

I přes vedení ale dostali domácí hráči o přestávku v šatně co proto. Hosté však věděli, že Podlesí nemá svůj den a hnalo se za vyrovnáním, které nakonec šťastnou trefou zařídil Dlouhý. „Ve druhé půli jsme si řekli, že nemáme co ztratit. Tlačili jsme se za góly. Jedna střela vyšla, další ne,“ uvedl Samek. „Bylo to štěstí. Nám to nehrálo do karet, Rozhodčí pak pískal všechno, což nám dvakrát nepomohlo a po vyloučení nám nic jiného než ubránit bod, nezbývalo,“ smutnil Šrajn.

Deset minut před koncem totiž fauloval Vojtíšek a ač vzal jako první balón, tak poslal k zemi soupeře a rozhodčí mu po druhé žluté kartě udělil červenou. Hosté však nabídnutou přesilovku nevyužili. „Už nebylo moc šancí na to zvrátit zápas. Konec už byl takový na morál. Do toho hrozné vedro,“ hledal příčiny Samek.

Remíza tak nepomohla nikomu. Doksy jsou nadále třetí o bod za Nelahozevsí, a pokud chtějí skončit druzí, musí v posledním zápase vyhrát a doufat v zaváhání Dynama. „Teď už to sice nemáme ve svých rukách. Máme doma poslední zápas sezony, pro nás vydařené, a chceme jí zakončit vítězstvím,“ prohlásila kapitán hostů. Na druhé straně domácí jako jediný tým uhájil domácí neporazitelnost. Pouze vedoucí trio a překvapivě trochu Sedlec-Prčice od dokázali z Podlesí odvézt domů bod. „To je jediné uspokojivé. Je to lepší než nic,“ hlesl Šrajn.

Podlesí – Doksy 1:1 (1:0)

Branky: 45+1. Šrajn – 74. Dlouhý. ŽK: 5:4. ČK: 1:0. Rozhodčí: A. Beneš – J. Beneš, Husák. Diváci: 95.

Podlesí: Zykán – Vohradský (65. Hanáček), Mišun, Buch, Vojtíšek, Šrajn (79. Trefný), Drašnar, Šlapák, Hnízdil (46. Skočdopole), Valta, Havelka.

Doksy: Tesař – Větrovec (46. Zlata), Steckovič, Samek, Böhm (89. Škvára), Dlouhý, Galbavý, Havelka, Chaloupka (3. Fišer), Prošek (57. Mařík), Pešička.