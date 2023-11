Fotbalisté Podlesí jsou na vítězné vlně. Proti Kralupům zapsali třetí výhru v řadě a rázem se vyšvihli do středu tabulky I. A třídy. „Konečně jsme odtrhli od sestupových příček,“ zahlásil spokojeně trenér Radek Polák. Jeho svěřenci rozhodli duel dvěma trefami v rozmezí tří minut.

Podlesí vyhrálo potřetí v řadě. | Foto: Kristýna Janglová

Podle domácího kouče byl ale přitom zápas “o ničem“. „ Osmdesát procent zápasu se hrálo po vápna. Soupeř přijel s jedním člověkem na hřiště, což dobře znám, jak na tom trenér je, když nemá nikoho poslat na hřiště,“ řekl Polák. Kralupy totiž čítaly několik zraněných hráčů, k tomu další dva byli v trestu po minulém venkovním zápase a tak před duele s Podlesím počítali ztráty ve velkém.

Bez gólů se hrálo hodinu. Pak přišly dva údery Podlesí a tři body zůstaly doma. Nejprve po rohu skóroval střelou z voleje kapitán Drašnar. Místo razance volil chytrost a umístění. „Věděl, co dělá,“ poznamenal kouč. O tři minuty později vyslal Šlapák lobem do brejku Šrajna, který rychle zvýšil na 2:0. „Tentokrát střídal, což mu nakonec pomohlo a dal krásný gól,“ lebedil si Polák.

„Bohužel jsme v rozmezí dvou minut udělali dvě fatální chyby. O to víc mrzí, že to nebyly žádné vypracované šance, ale vyloženě naše chyby. Ale to se ve fotbale stává, je to o chybách a dnes jsme je bohužel udělali my,“ zalitoval na druhé straně předseda klubu Luboš Černý.

Domácím zatrnulo deset minut před koncem, protože Zykán už byl překonán a míč směřoval do branky, nakonec ho ale Mišun zachránil na brankové čáře, kde vyhlavičkoval jasný gól. Poté už se utkání dohrálo a Podlesí mohlo opět slavit. „Zaplať pán bůh za to. Třetí výhra v řadě. Konečně jsme se odtrhli od těch sestupových příček. I když na tohle je ještě brzy,“ uvedl kouč Polák.

Podlesí se tak díky třetí výhře v řadě dostalo na osmé místo se dvoubodovou ztrátou čtvrté Jinočany. Na druhé straně má ale stejný náskok na dvanáctou rezervu Kladna. „Určitě nejsme z nejhoršího venku ani v půlce. Tabulka je našlapaná. Čekají nás ještě tři zápasy a chceme si ještě nějaké body vzít. Kdybychom měli kolem 21, tak bych byl spokojený s tím, že půlka sezony je relativně v klidu,“ uzavřel trenér Polák.

Podlesí – Kralupy 2:0 (0:0)

Branky: 65. Drašnar, 68. Šrajn. Rozhodčí: Garaja – Kovář, Mrázek. Diváci: 80.

Podlesí: Zykán – Mišun, Buch (54. Šrajn), Vojtíšek, Polák, Drašnar, Šlapák, Jiránek (64. Vohradský), Havelka (62. Branžovský), Mezera, Trefný.