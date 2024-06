Ač jaro měli na jaře slušnou sinusoidu ohledně výsledku, tak v závěru sezony připsali hráči Podlesí tři výhry za sebou. Při derniéře v letošní sezoně se navíc postarali o rekordní vítězství v klubové historii, když Voticím nasázeli 12 branek. „Ještě jsem asi dvanáct gólů nikomu nedal. Pamatuji si nejvýš 7:1 Černolicím. Za osm let v Podlesí si víc nepamatuji,“ pátral v paměti trenér domácího celku Marek Branžovský.

O vítězství domácího celku bylo rozhodnuto hned zkraje zápasu, kdy v 19. minutě vedlo Podlesí už 4:0. „Hráči splnili, co jsme si před zápasem řekli. Jaký si ho udělají, takový ho budou mít. Rychle jsme vedli 3:0 a pak už to bylo jenom o tom, jakou budeme mít chuť. Zda budeme chtít dávat góly či vymýšlet kraviny. Kluci hráli devadesát minut. Se soupeřem si dělali, co chtěli a výsledek tomu odpovídá,“ řekl kouč Podlesí.

Nejproduktivnější pasáž domácího celku nastala mezi 55. a 63. minutou, kdy dal čtyři rychlé branky za sebou. „Spíš to byly ztráty soupeře. K tomu naše dobré náběhy do krajních prostorů, centr a góly. Jiránek přeloboval gólmana. Myslím, že to ani nechtěl a míč skončil v bráně. Následně další tři trefy,“ přibližoval Branžovský.

Drašnar nakonec zakončil sezonu čtyřgólovým zápasem, Halamai zaostal o jednu trefu méně. Díky kanonádě završilo ročník alespoň s pozitivním skóre. Naopak Votice padají s vědomím, že posedmé v sezoně inkasovali sedm a více branek. S I. A třídou se rozloučili největším možným debaklem.

Podlesí – Votice 12:0 (5:0)

Branky: 4., 19., 35. a 61. Drašnar, 10., 60. a 63. Halamai, 64. a 75. Mezera, 13. Šrajn, 55. Jiránek, 77. Vohradský. Rozhodčí: Řičica – Zíka, Stádník. Diváci: 80.

Podlesí: Zykán – Vohradský, Mišun (57. Janů), Vojtíšek, Polák, Šrajn, Drašnar, Šlapák (46. Jiránek), Halamai, Mezera, Trefný.

Votice: Zimmermann – Vaniš, Baťha, Procházka, Kr. Koutek, Písařík, Horváth (73. Šedivý), 64. Kramný (46. Tůma), Matoušek, Ka. Koutek (46. Skála) Cipl.