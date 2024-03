Těsně před startem jarní části sezony finišuje Podlesí přestupy a posily pro druhou polovinu sezony. Jako první novou tvář oznámil klub ostříleného 35letého Jakuba Hausleitnera. „Zkušenost, kvalitní hráč. Jsem rád, že jsme ho udělali, protože už ho do Podlesí přemlouvám hodně dlouho. Myslím, že nám pomůže na postech, kdy nám zkvalitní a zvýší konkurenci,“ komentuje příchod čerstvé akvizice trenér Marek Branžovský.

Podlesí obstálo v závěru přípravy s divizním béčkem Příbrami

Kouč Podlesí už lákal záložníka do týmu předloni, tehdy ale ještě dal přednost Třebsku působícím v okresním přeboru. Nyní už bude oblékat zelený dres. „Očekávám od něj kvalitu, rozehrávku, parádní standardní situace a střelbu ze střední vzdálenosti. Má tréninkový deficit, když ho dožene, tak bude platný,“ slibuje si Branžovský.

Podlesí se tak podařilo zvýšit konkurenci v týmu. V minulosti disponoval v drtivé většině minimem hráčů, což by se teď mělo změnit a mít k dispozici více možnosti pro střídání. „Koukali jsme, jak kádr rozšířit, abychom měli více alternativ. Zranění, dovolené, výlety či práci člověk v této soutěži neovlivní. Je tak lepší pracovat s nějakým počtem hráčů, než každé kolo koukat, že nás je dvanáct,“ podotýká Branžovský. Do Kovohutí by měla podle všeho zamířit ještě dvě další jména. Jejich příchod se ale teprve dotahuje.