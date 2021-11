Původní plány měli jiné, nakonec se z nich stalo příjemné překvapení. Milínu vyšel podzim nad očekávání dobře, až do konce bojoval o první místo. V přímém duelu ale prohrál se záložním týmem Králova Dvora 0:4 a přezimuje tak za ním se čtyřbodovou ztrátou. „Druhé místo je parádní. Podzim byl pro nás úspěšný. Jaro bude dlouhé, může se stát cokoliv. V zimě budeme chtít posílit a pokusit se postoupit,“ konstatuje potěšeně předseda Miroslav Obdržal. Vyhlídnuté jsou dvě akvizice směrem dopředu.

Posily jsou potřeba kvůli tomu, že se Milín musel v létě vypořádat s odchody hráčů a zejména těch mladých. „Někteří skončili kvůli covidu, u fotbalu zůstali spíš ti starší, kterým patří díky za tréninkovou morálku,“ komentuje situaci v klubu jeho předseda.

Vzhledem k tomu, že Milín ztrácí na vedoucí pozici čtyři body a na třetí Jinočany má náskok dalších osmi, tak chce skončit nejhůře na druhém místě, aby měl co nejlepší výchozí pozici pro dodatečný postup do I. A třídy. Pokud by se totiž nepovedl sportovní cestou, tak existuje reálná šance, že by na základě odhlášení některého z týmu byl osloven právě Milín.

„Pokusíme se urvat ještě první místo. Kdyby nám ale někdo nabídl vyšší soutěž, tak bychom určitě měli zájem. V Milíně byla tradice lepšího fotbalu, v posledních letech to trošku upadlo, teď se zase zvedáme,“ dodává Obdržal. Ligmet přitom před sezonou neměl v plánu zaútočit na nejvyšší příčky. Chtěl hrát sice od středu výš, ale průběžné druhé místo je nad očekávání. „Krom zápasu s Rožmitálem, kde nás potkal totální kolaps, mužstvo šlapalo. Musím týmu, i tomu realizačnímu, poděkovat,“ podotýká předseda Milína.