Nejvyšší muž ve vedení klubu před začátkem letošní sezony prohlásil, že ji bere jako start nové éry Spartaku Příbram. Ta se vyznačuje především sázkou na vlastní odchovance, ale je symbolizována i novou trenérskou trojicí ve složení Zdeněk Míka, Petr Prýmek, Michal Drašnar i dvěma zkušenými exligovými osobnostmi Tomášem Zápotočným a Miroslav Slepičkou. „Musím vysoce ocenit práci trenérského týmu, ale přístup mladší hráčů a přínos těch zkušenějších. Jsem rád, že v týmu máme hráče jako je Tomáš Zápotočný a Mirek Slepička, ale nerad bych zapomněl i na další, jako jsou Jan Voříšek, Martin Holan, Michal Macek a další,“ chválí Králíček.

Přes toto tvrzení je ale zcela klíčový právě přínos Zápotočného se Slepičkou. Čísla to jednoznačně ukazují. Kromě posledního odehraného zápasu s Klecany, který byl výjimkou potvrzující pravidlo, totiž Spartak Příbram nebodoval ani v jednom z utkání, ve kterém oba dva postrádal. „Jsou to přirození lídři v kabině i na hřišti. Dávají naší hře řád, klid a zkušenost. Škoda jen, že Mirek Slepička odehrál kvůli zranění zatím pouze dva zápasy,“ poznamenal Králíček. „Na druhou stranu o to více smekám před ostatními kluky, jak poslední zápas se silnými Klecany odmakali a dosáhli na zasloužené vítězství,“ doplnil.

I tak ale ve výkonech vidí rezervy. „Ty jsou vždycky,“ podotýká s tím, že tým podle jeho názoru nejvíce tlačí bota v efektivitě zakončení. „Určitě by mohla být lepší. Vyjma zápasu se Sedlecem-Prčice jsme si vytvořili vždy o několik šancí více než soupeř, ovšem ne vždy jsme je patřičně zužitkovali,“ tvrdí.

Jinak je však s dosavadním průběhem sezony spokojen. „Když vezmu v potaz, že jsme se v mnoha zápasech museli vyrovnat s absencemi, tak jsem přesvědčen, že až budeme v kompletní sestavě, pokud se tedy soutěže znovu rozběhnou, budeme ještě silnější a budeme bojovat na čele tabulky,“ věří Králíček.