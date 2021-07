Z divize se během dvou sezon ocitly v I. B třídě, tam už ale – zdá se – fotbalové Úvaly strmý pád zastavily. A nejen to. V obou nedohraných ročnících se navzdory startu v odlišných skupinách pohybovaly na čele. Loni jim v déčku stačilo i osm kol (6-2-0-0) k pětibodovému trháku na druhé Jevany, byť ty odehrály o zápas méně.

VZHŮRU? David Bozděch (u míče) je jedním z hráčů, kteří zažili i slavnější časy úvalského fotbalu. Dočká se i návratu výš? | Foto: Jan Břečka

Petr Němec, sportovní manažer klubu z Prahy-východ, by se za loňský vstup do soutěže nezlobil, v soudech je ale s ohledem na dlouhou soutěžní pauzu přece jen opatrnější. „Vůbec nevíme, co od sezony očekávat. Mužstvo ale zůstalo pohromadě, tak by asi mělo hrát znovu nahoře,“ řekla na úvod bývalá opora mužstva.