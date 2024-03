Tochovice v zimě zažili exodus hráčů, a zdá se, že ještě bude chvíli trvat, než se z toho vzpamatují. Na startu jara toho dokonale využila Kutná Hora, kterou poslal hned zkraje zápasu do vedení Křelina. Jak se později ukázalo, postaral se o jedinou trefu utkání, jež pro hosty znamenala tři body.

„Určitě je to pro nás vzpruha. Povedl se nám úvod, kdy jsme dali gól a mohli jsme hrát svojí hru, kdy jsme byli aktivně zalezlí, což domácím dělalo problémy, aby se dostávali do šancí,“ řekl trenér hostů Pavel Šimáček.

„Vstup do zápasu jsme měli smolný, dostali jsme gól a od toho se odvíjelo celé utkání. Nehráli jsme dobře, abychom nějakým způsobem skóre zvrátili na naší stranu. Moc jsme si toho nepřipravili a dá se říct, že jsme měli stejně šancí jako soupeř. Kvůli tomu, že jsme hráli špatně, je výsledek zasloužený,“ uvedl domácí kouč Petr Janota.

Když už si Tochovice vytvořily šanci, tak v prvním poločasu trefily tyči, i když z úhlu. Oba týmy se prosadily v dalším průběhu zápasu, avšak v obou případech padly góly z ofsajdů a tak Kutná Hora držela těsný výsledek. Sama také měla dvě slibné šance. Ty však zlikvidoval domácí gólman Harásek.

Po změně stran se už Kutná Hora soustředila na defenzivu a Tochovice toho moc neměly. Hosté mohli definitivně rozhodnout, když na konci utkání běžel sám na bránu hostující Cimr. Trestuhodně ale minul.

„V hektickém závěru to byl borec na konec. Místo toho, aby dovezl míč do prázdné, tak se ukopl a zamířil vedle. Zešedivěl jsem o dalších pět let. Člověk má strach, abychom nedostali gól,“ přiznal Šimáček.

Kutná Hora málem za svou lehkovážnost byla potrestána. Krotký v poslední šanci zápasu ale hlavičkoval v nastavení vedle. „V tu chvíli by mě kleplo. Pak mi spadl kámen ze srdce, že nesrovnali. Šance přitom byla po naší kravině,“ dodal kouč hostů. Poslední tým tabulky tak hned zkraje jara zapsal tři body a dostal se před Dobříš a Průhonice. „Pro boj o záchranu a sebevědomí hráčů strašně důležité,“ podotkl Šimáček.

Tochovice – Kutná Hora 0:1 (0:1)

Branky: 4. Křelina. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Šmejkal – Benák, Bekešský. Diváci: 120.