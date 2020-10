Hosté přitom na Příbramsko málem neodjeli. „Máme spoustu zraněných, navíc se v našem týmu v nedávném období objevil koronavirus, takže jsme vše řešili s hygienou, která nás k zápasu pustila,“ prozradil trenér a manažer Petr Lacina s tím, že bylo zapotřebí využít řadu hráčů z rezervního týmu.

Jeden z nich se nakonec stal hrdinou. Antonín Mašek, který přišel do hry v průběhu utkání jako střídající hráč, totiž rozjel v nastavené čase akci, po které hlavní sudí odpískal za hraní rukou penaltu, z níž srovnal na 3:3 Shevchuk. Zajímavostí je, že Mašek žije v Tochovicích.

„Mrzí to hodně. Podle mě jsme byli jasně lepší. Zavařili jsem si však sami. A to svými velkými chybami. Už v prvním poločase jsme soupeři nabídli první gól, druhý jsme si dali dokonce sami. Přesto bych chtěl ocenit kluky za to, jak pak makali a dokázali zápas otočit (zásluhou branek Vavrušky, Vaška a Janů pozn. red.) v náš prospěch. Škoda jen, že jsme nedokázali proměnit některou z našich dalších šancí. V závěru pak znovu přišla chyba, následovala ruka ve vápně a penalta. Celé se to na nás určitě podepsalo i v rozstřelu,“ povzdychl si trenér Tochovic Marek Zárybnický.

V penaltové loterii zazářil brankář Poříčí Aleš Tlamicha. Ten chytil hned tři pokusy domácích a zařídil svému týmu bod navíc, který by se vzhledem k okolnostem dal označit za zlatý.

Hostující kouč Petr Lacina byl ovšem jiného názoru, což bylo dáno vědomím, že jeho svěřenci prohospodařili již zmíněný dvoubrankový náskok, který jim v úvodních pětadvaceti minutách utkání zajistila trefa Trpišovského a vlastní gól Čížka.

„Ano, měli jsme štěstí, vedli jsme ale o dva góly. Pak se nám ovšem zranil Petr Havlíček a na ostatní hráče padla deka, čehož soupeř využil k otočení stavu. Proto jsem zklamaný, měli jsem si odvést body tři,“ konstatoval.