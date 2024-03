Sedlčany se ocitly v další přestřelce. V Hořovicích ale generálku prohrály

On sám je relativně spokojený s výsledky a produktivitou. Na druhou stranu ho ale před začátkem jara trápí, že duel s Hořovicemi odehrály Sedlčany ve třinácti lidech, na což by mohly v krajském přeboru dojet. „Máme na začátku jarní části zraněné hráče a nevím, zda se dají dohromady. Říha, Štemberk jsou mimo. Oba by hráli v základu a ani jeden z nich nebude. Z tohoto pohledu je pro mě příprava zkalená, ale jinak příprava nebyla špatná,“ uvedl Zelenka. Co se týče jediné zimní posily z Votic, tak tu nepustí do zápasu zranění zadního stehenního svalu.

Stejně jako loni, tak i letos si Sedlčany daly za cíl skončit do pátého místa. „Nemáme na něj tak velkou ztrátu. Když budeme mezi nejlepší pětkou, tak bude spokojenost,“ řekl Zelenka. Tatran se po podzimu nachází na devátém místě s 21 body. Na vytouženou metu ztrácí pět bodů. Podle kouče bude důležité chytit začátek jarní sezony, kdy tým z města hermelínu vyzve doma Velim, následně hraje v Kutné Hoře a do třetice se utká před vlastními fanoušky s Chlumcem.

Sedlčany smetly dalšího soka z jihu. Kdolský ozdobil návrat dvěma góly

„Důležité bude chytit začátek, protože máme dost těžký los. Velim je na úvod obtížným soupeřem, pak jedeme do Kutné Hory, která se bude chtít zachraňovat a doma bude muset bojovat. Pak hrajeme s Chlumcem, jenž hodně posiloval. Takže uhrát co nejvíce bodů ze začátku a pak být v klidu,“ uzavřel Zelenka.