Po dvou výhrách v řadě zapsali tentokrát porážku. Fotbalisté Sedlce-Prčic vyzvali doma na souboj druhý tým tabulky I. A třídy Rakovník a nakonec mu podlehli 0:2. Takřka celý druhý poločas hráli v oslabení, když Pištěk viděl za úder loktem do obličeje soupeře červenou kartu. Hosté poté přidali pojistku z penalty.

Sedlec-Prčice podlehl v domácím prostředí Rakovníku. | Foto: Deník/Martin Mangl

Pod Moníncem si borci od Červeného potoka připsali body do tabulky už po osmé v řadě, z toho sedm bylo výher! Úchvatnou jízdu zaštítila dobrá obrana, brzká branka Saba, a také dění po přestávce. To právě Saba trefil loktem domácí Pištěk a rozhodčí Zuskin byl nekompromisní – červená karta. Chvíli poté zvýšil na 0:2 z penalty Kýzl a nebylo pochyb, že chytře hrající hosté uhráli cennou výhru.

„Takové nešťastné utkání. Nedá se nic dělat. Přišla prohra. Zápas takový nezáživný. Bohužel jsme dostali brzy gól. V prvních deseti minutách jsme nedali tři šance, které jsme měli. Soupeř nás z brejku potrestal a pak de facto jen bránil. Od druhého celku jsem čekal trošku více aktivity,“ shrnul kapitán Sedlce Marián Prchlík.

Výhra hostů se ale nerodila zase tak snadno. Domácí začali velmi dobře a důrazem a standardkami si vynutili převahu. Hostům pomohla krásná individuální akce Saba, jenž prošel obranou a podél gólmana otevřel skóre. „Tím jsme otupili tlak domácích. Ještě víc nám pak pomohl nesmyslný atak domácího hráče, po které přišla červená karta. Pak už jsme zápas měli v moci,“ mínil Jaroslav Hamouz.

„Byli poctiví, zodpovědní. Jejich tým pro nás ne moc dobrý. Zásadní pro nás bylo, že ve 47. minutě dostal Pištěk červenou kartu za úder loktem. Nešťastně, ale asi zaslouženě. Celý druhý poločas jsme hráli od desíti a už jsme se nedotáhli. Dostali jsme druhý gól z penalty a bylo po zápase,“ dodal Prchlík.

Kouče hostů mrzelo, že ze spousty brejků nevytěžili jeho svěřenci víc než faul na Pucholta potrestaný Kýzlem z penalty. „To jediné klukům vyčtu, zkušený mančaft by tyhle šance proměnil a byla jich opravdu spousta, zvlášť když šel na hřiště rychlý Bohatý. Nicméně chválím i domácí. Dali do hry důraz, agresivitu, rychlost a byli velmi dobří. O to cennější je naše výhra,“ dodal Jaroslav Hamouz, který z vracejícího se klubového autobusu nemohl Deníku zápas popsat, a musel počkat až po výstupu. „Byl tam takový humbuk, že nebylo slyšet vlastního slova,“ smál se kouč.

Rakovníku tak schází na vedoucí celek I. A třídy Tuchoměřice už jen tři body. „My budeme dál koukat jen na sebe a zůstaneme pokorní,“ slibuje trenér Jaroslav Hamouz. Ale slavit je co, proč by si to kluci neužili „ostošest“.

Sedlec-Prčice – Rakovník 0:2 (0:1)

Branky: 13. Sabo, 62. Kýzl (p). Rozhodčí: Zuskin – Braunšveig, Remenec. ŽK: 3:4. ČK: 0:1. Diváci: 175.

Sedlec-Prčice: Nerad – Sedláček, Pištěk, Prchlík, Raček, Všetečka (58. Novák), Hájek, Kaňka. V. Kabíček, D. Kabíček (58. Davídek), Rataj.

Rakovník: Tůma – Ždánský (92. Klíma), Pucholt, Červený (87. Alexij), Severin, Wajshajtl, Čadek, Šindler, Kýzl (66. Bohatý), Vydra (70. Kotaska), Sabo (90. Rýgl).