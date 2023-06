Není Polák jako Polák. Vedení fotbalového Podlesí si zkraje týdne přichystalo pro fanoušky první přestupovou bombu. Ač promo na sociálních sítí navádělo k tomu, že dres Kovohutí obleče skutečně zahraniční akvizice od severních sousedů, tak ještě před koncem letošní sezony byla ohlášena 23letá posila z Hořovic na tu další s českým jménem Martin.

Martin Polák bude hrát od nové sezony za Podlesí. | Foto: Marek Branžovský

Domluvení byli už dlouho dopředu, jenom se čekalo až skončí letošní ročník divize, ve které Hořovice skončily na sedmém místě. Hned zkraje týdne už přišel první odchod z týmu. Naopak Podlesí se moc těšilo, až bude moct novou posilu představit. „Se samotným hráčem jsme se dohodli, že jeho příchod zveřejníme už v pondělí. Bylo to na jeho popud,“ odtajnil Podlesí Radim Černohorský.

Sám Polák dal svolení k tomu, aby se na sociálních sítích udělalo dobré promo – na úroveň I. A třídy hodně solidní. Jenom se muselo počkat na poslední kolo divize. Marek Branžovský se toho chytil a navnadil fanoušky Podlesí, že by mohla přijít posila z Polska. „Někteří, a nebylo jich málo, skutečně psali, zda opravdu přijde zahraniční posila, pouze zainteresovaní věděli, že se jedná o Martina Poláka,“ uvedl na pravou míru Branžovský.

Dokopná ve stylu exhibice. V Nové Vsi padl hrad, gólman dal gól. Kiks jako dar

Třiadvacetiletý fotbalista začal ve Spartaku, pak přešel na druhý břeh řeky Litavky ke známějšímu rivalovi, odkud zamířil na hostování do Králova Dvora či Vyšehradu. Vyzkoušel si i angažmá v Německu. Naposled působil v Hořovicích a nyní bude oblékat dres Podlesí.

„Přichází, doufám, že kvalita. Má něco za sebou. V určitou dobu měl hovězí léta. Kdyby fotbalu dal, tak nemusel být v Podlesí ani v Hořovicích. Je to hráč jasně do základu,“ prohlásil Černohorský. Polák se dostal do týmu tak, že je zaměstnán u jednoho z partnerů klubů a následně došlo k dohodě. V případě účastníka I. A třídy se ale nemusí jednat o jedinou akvizici do nové sezony. „Chtěli bychom ještě jednoho, dva hráče přivést,“ uzavřel první muž Podlesí.