Až v posledním kole se vyhoupli fotbalisté Spartaku do čela I. A třídy. Díky výhře 4:0 nad Libušínem se na poslední chvíli dostali na vedoucí pozici, když mají lepší skóre než druhé Doksy, ačkoliv s nimi Příbramští prohráli. I tak vyrazí do jarní části z prvního místa. Prezident klubu Vladimír Králíček bere umístění po podzimu jako třešeň na dortu. Mnohem víc ho ale těší jiné, důležitější věci.

Prezident Spartaku Příbram Ing. Vladimír Králíček. | Foto: Deník / Karel Smetana

Průběžné první místo musí dělat velkou radost. Jaké je vaše hodnocení uplynulých patnácti kol?

Říká se, že fotbal a sport je o výsledcích. OK. Pak z tohoto pohledu je to super! Ale vážím si a velmi cením ještě něčeho úplně pro mne prvořadého - jaká je atmosféra v klubu, jaký je vzájemný vztah mezi námi. To je pro mne nejcennější! Před několika lety na Spartaku dostali velkou důvěru dvě osoby, které se - bohužel zachovali velmi nemorálně. Jsem nadšený z toho, že hráči A-mužstva mají ke klubu velmi dobrý vztah, že je těší zde hrát fotbal, mají chuť v něm něco dokázat! Můžete vyhrávat, prohrávat… to je sport a fotbal, ale vztahy mají větší hodnotu.