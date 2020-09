Až na pátý pokus našli přemožitele. Fotbalisté Tochovic nestačili v nedělním utkání krajského přeboru na protivníka z Lysé nad Labem. Ten na domácí půdě zvítězil po velkém obratu 3:2 a jako první si připsal skalp letošního nováčka soutěže. „Jednou to přijít muselo. My se teď z toho musíme oklepat, protože nás čekají další těžké zápasy,“ konstatoval trenér Marek Zárybnický.

Trenér Marek Zárybnický | Foto: archiv Deníku

O příčinách porážky měl zcela jasno. „Ve sportu platí nepsané pravidlo, že když se něco podcení, tak se vám to většinou vrátí. Přesně to se tentokrát stalo a my jsme za to byli spravedlivě potrestáni,“ řekl jasně.