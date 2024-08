Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

I nyní ale hosté ukázali, že dokážou na soupeře vyzrát. O přestávce pozměnili rozestavení, na což domácí špatně zareagovali a posléze přišlo potrestání v podobě vedoucího gólu Velimi. „Úplně jsme to nezvládli. Zápas byl o jedné střele, kdy se míč odrazil od gólmana a následně ho doklepli. V tu chvíli se hosté vrátili do rozestavení ve čtyřech v obraně a bylo těžké se prosadit,“ hlesl Rychlík.

Velimi se proti Dobříši daří. Pouze v jednom ze čtyř případů jí dovolila vstřelit branku, jinak dohraje zápasy s čistým kontem. Podobně tomu tak bylo i nyní, navíc v závěru stvrdili výhru gólem z penalty v závěru zápasu. „Po druhém gólu pro nás zápas prakticky skončil,“ konstatoval trenér domácího celku.

„Snažili jsme se to přenést z přípravných zápasů, teď nám ale chyběl krůček, dva, abychom vedli. Kdybychom se dostali do vedení, tak bychom diktovali tempo. Velim nás prověřila. Z jedné, dvou chyb jsme dostali dva góly a hosté zaslouženě vyhráli,“ shrnul objektivně Rychlík.

I přes prohru ale Rychlík odcházel ze vztyčenou hlavou a pozitivními dojmy směrem do dalších zápasů. „Nějaké prvky, co jsme chtěly, tam jsou. Postup je vidět. Musíme být důrazní ve vápně. Nemám z toho špatný pocit. Zápas jsme zvládli na nějaké úrovni. Pokud takhle budeme hrát s kvalitními výkony, tak bychom mohli být úspěšní. Chybí tomu malinko tlak ve vápně a abychom šli víc do koncovky,“ poznamenal dobříšský kouč.

Dobříš – Velim 0:2 (0:0)

Branky: 59. Šourek, 90. Šindelář (p). ŽK: 2:2. Rozhodčí: Stejskal – Zuskin, Braunšweig. Diváci: 256.

Dobříš: Weber – Procházka, Pokorný, Talůžek, Puchmajer, J. Šrain, Junek, Janda, Boudník (56. V. Šrain), Petrlík (68. Liška), Machač.