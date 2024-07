„Potýkáme se s tím dlouhodobě. Navíc téměř netrénujeme. Za mě bychom v tomto stavu 1. B třídu drželi zuby nehty, přes závit. To nikoho nebaví. Umístění posledních dvou soutěžních ročníků - 5. a 4. místo - byl pro mě doslova zázrak,“ uvádí předseda Sokola a kapitán týmu Jan Petrák, který už také delší dobu připouští, že hřiště opustí a bude se více věnovat funkcionářským povinnostem. Když se tak Nové Vsi pod Pleší naskytla příležitost získat tolik mladých hráčů, tak se jí chytla.

„Samozřejmě si uvědomujeme, že to nebude jednoduché. V podstatě bude nastupovat z 90% nové mužstvo,“ říká Petrák. Už ve volném přestupním období přišli do týmu Josef Petlička z Nespek a Daniel Rehák z Dobříše. Všichni hráči jsou z okolí či z Prahy. „Obec Nová Ves pod Pleší si zaslouží, aby se zde hrál koukatelný krajský fotbal,“ dodává dlouholetý kapitán týmu.

Nová Ves pod Pleší skončila v uplynulých dvou letech na pátém a čtvrtém místě. Nyní by měla atakovat stejné, ne-li vyšší příčky. „Od posílení kádru očekáváme trénování dvakrát v týdnu v dostatečném počtu a boj o přední místa v 1. B třídě,“ hlásí Petrák, kterého možná v nadcházející sezoně uvidí fanoušci naposledy.

„Osobně nastupuji v základní sestavě áčka Nové Vsi již dvacet let. Už cítím, že to pohybově a obratnostně není ono. Kolikrát, když přijdu druhý den po utkání do služby, pohybuji se tam jako důchodce. Přišel čas pustit na plac mladší. Máme tu rovněž šikovné místní kluky z dorostu, tak ať sbírají minutáž,“ shrnul Petrák. „Zažil jsem tu okresní přebor i divizi a mnohokrát to znamenalo kompletní překopání kádru a zvládli jsme tom,“ uzavřel kapitán Nové Vsi.