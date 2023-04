Proč k mimořádné Valné hromadě došlo až teď a ne dřív?

Kubát: Chtěli jsme jí vyvolat před sezonou, akorát jsme neměli všechno pořádně připravené, nemohli jsme se domluvit. Nebylo úplně jednoduché ji připravit, aby právně všechno bylo správně a nedalo se napadnout. Trošku se celá záležitost prodlužovala. Valná hromada byla nešťastně zvolená, ale nešlo to jinak. Nechtěli jsme čekat až do června na další řádný termín.

I když jarní sezona je v plném proudu?

Kubát: Pro nás se skoro nic nemění. Pracujeme pořád stejně. Třikrát týdně chodíme na tréninky a zbylé dny pracujeme pro spolek. David Musil má dorost, já mladší žáky. Jediné, co se pro nás mění, je starost o mužský A-tým a hlavně jeho trenéra. Teď ho vede sportovní ředitel (Jan Páník), což není úplně šťastné. Vše je v řešení.

Kdy vás napadlo, že vyvoláte na Spartaku revoluci?

Kubát: Na přelomu roku 21/22 jsme si s trenéry řekli, že se musí něco změnit, případně panu Králíčkovi naznačit, že je čas na změnu prezidenta. Rok jsme se scházeli. Říkali jsme si, jak vše uděláme, pak došlo loni v červnu k Valné hromadě, kde došlo k dovolení, aby mělo prezidium pět členů, což se povedlo. Těch sedm měsíců jsme se s ním snažili dohodnout. Nabídli jsme mu i čestnou funkci. Dokonce jsme mu chtěli nechat na starost A-tým, a my že bychom se starali o děti, což odmítl s tím, že obě složky nejdou od sebe oddělit. Tak jsme vyvolali mimořádnou Valnou hromadu, která dopadla tak, jak dopadla.

Musil: Když jsem na Spartak přišel v roce 2020, bylo vedení tříčlenné – Vladimír Králíček (prezident), Miroslav Bodnár (tajemník) a Jan Troller (člen prezidia). Bohužel Honza tragicky zemřel a v prezidiu v tu chvíli zbyli dva členi – prezident a tajemník. Dle stanov spolku je věc v pořádku. Když se ale na ní podíváme z jiného úhlu pohledu, tak v případě těchto dvou hlasů vždy ten prezidentův vyhrává, takže v tu chvíli nebyly naplněný stanovy klubu a jednalo se o vládu jednoho muže.

A vzniklá situace se vám nelíbila …

Musil: Neříkám, že všechny věci, které prezident dělal, byly špatné. Nicméně každý máme silnou a slabou stránku. Pan Králíček je silný v budování věcí, ale ve vedení lidí už nikoliv. On bral Spartak jako firmu, což zájmový spolek není. Měli jsme diametrálně odlišný názor na fungování klubu. Sám za sebe jsem mu chtěl nabídnout nějakou funkci, ale pouze čestnou, nikoliv výkonnou. Pan Králíček sám vycítil, že to takhle dál nejde a je třeba něco změnit. Jeden z jeho návrhů řešení bylo navolit nové prezídium, tak jsme do toho šli. On se ale domníval, že s Martinem odejdeme a on si najde nové členy vedení. Tak jsme se toho chytli a vyvolali jsme dle stanov mimořádnou volební valnou hromadu, z čímž pan Králíček nepočítal.

Tím jste ho přechytračili a ujali se vedení …

Musil: Za nás cítíme, že máme batoh jménem Spartak Příbram na zádech a s ním obrovskou zodpovědnost. Jdeme do toho se vší pokorou a úctou, chceme stavět na základech, které jsou zde vybudovány. Za poslední týden jsem toho moc nenaspal. Pořád přemýšlím o tom, co je potřeba udělat. Budeme se snažit pracovat, jak nejlépe dovedeme. Proto tady máme odborníka z profesionálního fotbalu, Josefa Csaplára, jenž je odchovancem Spartaku. Sám cítí určitý závazek vůči klubu a teď mu ho může vrátit.

Na Valné hromadě jste se tedy zbavili bývalého prezidenta Králíčka a dosáhli jste svého. O co vám primárně šlo?

Musil: Aby Spartak byl spolek. Víme, jak ho vnímal bývalý prezident, měl svoji Barcelonu… Nicméně pořád se jedná o výkonnostní fotbal, kde trenéři i dospělí hráči chodí do zaměstnání a následně věnují volný čas Spartaku. Ke všem v klubu se choval tak, že je platí na plný úvazek, ale hráči i trenéři mají svůj osobní život, starosti, rodiny a on neustále na všechny vytvářel tlak. Za nás, co jsme s ním v prezidiu byli, jsme tomu nechávali veškerý volný čas na úkor našich vlastních zájmů, rodin a snažili jsme se být klubu prospěšní pro vyšší dobro.

Kubát: Jenom doplním, že Spartak je městský areál a nikoliv Králíčkův, i když on ho tak bral. My jsme tady tátové a trenéři kluků, kteří tady hrají, za což jsme dostávali nějakou malou odměnu. Chodili jsme sem, protože to tady máme rádi. Vybudovalo se tady spoustu věcí, o tom žádná. Bývalý prezident nemůže však klub brát jako byznys a firmu.

Jak to myslíte?

Kubát: Choval se k nám, jako bychom byli jeho zaměstnanci, což nás nebavilo a hlavně všichni trenéři, kteří za námi chodili, ať s tím něco uděláme. Poslední dva roky se už pro nás nejednalo o zábavu, proto jsme chtěli změnu. Na řádné Valné hromadě jsme se ucházeli o post v prezidiu, což se povedlo a slíbili jsme, že budeme pro Spartak pracovat. Pan Králíček sice vypráví, že jsme za těch sedm měsíců nic neudělali, ale že on byl šest neděl na dovolených a fotbal ho nezajímal, už ne.

V jakém slova smyslu?

Kubát: Všechno jsme odřeli, co se týče komentáře, pořadatelství, areálu. On měl na starosti jenom A-tým, o mládež se zajímal okrajově. Za mě s ním byla komunikace strašná. Pokaždé, když jsme měli prezidium, tak jsme se pohádali. Kvůli tomu jsme vyvolali Valnou hromadu, která dopadla tak, jak jsme si přáli. Jsme spokojeni, ale víme, že se jedná o velkou zodpovědnost a nikoliv o nějakou srandu. Chceme narovnat vztahy na radnici, které byly 24 let špatné, což beru jako svůj úkol.

Musil: Vždy jsem panu Králíčkovi říkal, že je sice krásné, co tady udělal a vytvořil za těch 24 let, klobouk dolů. Spartak je krásný areál nejen na Příbramsku, ale ve Středočeském kraji. Není to však jen o něm, který je “hardwarem“, ale ten software – vztahové věci jak mezi lidmi uvnitř klubu, tak s ostatními kluby – nebyl vůbec dobrý. Karosérie se leštila, ale motor se nám zadíral.

Sami jste nastínili, že vás čeká velká zodpovědnost. V čem všem konkrétně?

Musil: První jsou finance. Máme rozpočet 3-4 miliony korun. Víme rámcově, že přibližně milion máme z příspěvků mládeže, což je nemalá částka. Proto pořád tvrdíme, že bychom to mládeži nějakým způsobem měli vracet. Jsou tady nemalé příspěvky, které jsou téměř třetinou celého rozpočtu. Druhý zdroj jsou dotační programy z Národní sportovní agentury, z města Příbrami a Středočeského kraje. Když vše tohle sečteme, tak nám do toho rozpočtu schází kolem půl milionu, který se zaplní z pronájmů a sponzorských darů. Tohle všechno rámcově víme, ale průšvih je ten, že za tři čtvrtě roku jsme neviděli účetnictví, kdo nás sponzoruje, jakým způsobem a kdo nám kolik dává peněz. Prezident nám tohle nechtěl rozklíčovat.

Kubát: My jsme sedm měsíců byli zodpovědní i za finance, ale bývalý prezident to vnímal jinak. To byl jeden z důvodů mimořádné Valné hromady.

Kdo nyní tedy ponese hlavní zodpovědnost za klubu?

Musil: Prezidentem je Miroslav Bodnár, který je “tváří změny“. Kompetence ale máme rozdělené. Martin Kubát má funkci sportovního manažera. Jeho agenda je komunikace s městem ohledně financí a spolupráce. Já mám na starosti marketing a propagaci. Josef Csaplár sportovně-technickou stránku a Petr Prýmek je tajemníkem klubu, z čehož vyplývá hlavně administrativní stránka.

Co další stránky věci?

Musil: Další je sportovní stránka, tam ale netlačíme na pilu. Pro nás je důležité, aby tady byli kvalitní lidé, kteří svůj entusiasmus přenesou na své svěřence. Když celá věc bude zaštítěná Josefem Csaplárem, který tomu všemu dodá trenérské gró, tak si myslíme, že výkonnostně půjdeme nahoru. Někomu to přijde jako hloupost, ale neřešíme, jestli A-tým bude hrát divizi, krajský přebor či I. A třídu. Pro nás je důležité, aby tady hráli hráči, kteří na hřišti bojují za klub a nehrají jen za peníze. Chceme se pokusit zachránit krajský přebor, když se to ale nepovede, svět se nezboří.

Určitě bude chvíli trvat, než se zbavíte všech kostlivců ve Spartaku. Na co se budete na jaře nejvíc soustředit?

Kubát: Nejhlavnější bude, aby nám pan Králíček nějakým způsobem předal vedení. Asi proběhne nějaký audit. Pokud ukáže, že je vše v pořádku, účetnictví doložené nějakými fakturami, a řekne kolik máme peněz, tak se od toho odpíchneme. Jestliže bude dělat to samé co doteď, kdy nám nechce nic odkrýt, vyhrožuje právníky, tak se uvidí. Alfa omega jsou finance, abychom věděli, na čem jsme. Teď nemůžeme nikomu nic slibovat ani dávat. Nevíme nic. Jdeme na město. Tam se představíme, řekneme své vize a uvidíme, jak se tam tomu postaví. Jsou s ním tady nějaké smlouvy, které taky neznáme. Zkusíme je udělat nějak jinak. Chceme trošku navázat spolupráci s 1. FK Příbram, což taky úplně nebylo.

Musil: Chceme být otevřeným transparentním klubem, kde se všichni budou cítit dobře, a mít lidi, kteří budou pracovat pro Spartak, jež se ztotožní s naší filozofií. Nechceme mezi sebou solitéry, kteří nechtějí fungovat v týmu.

Jak by se měl Spartak pod vaším vedením proměnit?

Musil: My chceme změnit Spartak tak, že bude rodinným klubem, který bude službou pro občany Příbrami. Chceme být centrem kulturního a společenského dění a být všem klubům v okolí vzorem co se týká transparentnosti, duchu fair play, gentlemanství a po sportovní stránce chceme být herním klubem. Výsledek je důležitý, ale ne nejdůležitější. Chceme vyhrávat, ale rozvíjející cestou, ne za každou cenu.

Za jak dlouho se vámi provedené změny projeví?

Musil: Doufáme, že co nejdřív. Že během jarní části už budou viditelné, hmatatelné a ukazatelné. Je to o každodenní práci, kdy po našich zaměstnáních přijdeme na Spartak a budeme pracovat na údržbě areálu, na tréninkovém procesu, na seminářích pro trenéry, na ukázkových trénincích pro okresní kluby, na zvelebování a prezentaci klubu a v neposlední řadě na kulturních akcích, kde budeme spojovat celou spartakovskou rodinu.

Kubát: Projeví se na tom, že sem rodiče budou dávat děti a budeme tady mít větší základnu, než máme. Tím se navazuje na spoustu jiných lidí, kteří nám budou muset pomáhat, nebo rodiče těch dětí. Už teď jsme na hraně. Máme 20-30 dětí v ročníku, což je na dva trenéry už téměř hodně. Teď jich máme celkem 200 napříč kategorii. Nejedná se ale o práci Králíčka, ale nás všech, kteří tady trénují.

Jak jste připravení na tvrdá vyjednávání se sponzory?

Kubát: To ukáže čas. Zatím oslovíme bývalé Spartakovce, kteří mají firmy a jsou nějakým způsobem spjatí s klubem historicky. Každá částka potěší. Oslovíme rodiče, kteří zde mají děti a podnikají, zkusíme to tímhle způsobem.

Musil: Musíme teď plánovat, žít z toho, co máme a musí to být dlouhodobě udržitelné. Sečteme mandatorní výdaje a uvidíme, co nám zbude na investice. Pan Králíček mohl žít ze dne na den, mohl si koupit, co chtěl. Když peníze nebyly, tak je dal ze svého, což my si dovolit nemůžeme.

Můžete teď s jistotou říct, že aktuálně probíhající sezonu dohrajete v klidu?

Musil: Pan Králíček říká, že Spartak je v nejlepší finanční kondici za posledních dvacet let, takže v tomhle problém nevidím. My víme, že na konci roku jsme byli v plusu a že jsme v únoru vybrali příspěvky od mládeže. Nevíme ale, co se za poslední čtvrtletí platilo, kolik se vydalo za elektřinu, za vodu a tak dále. Když si ale rámcově spočítáme příjmy, tak bychom měli být v klidu.

Kubát: Sezonu bychom měli dotáhnout. Horší na celé věci je, že je týden po Valné hromadě a on nám neukázal zatím nic a nechce s námi o tom komunikovat. Už dostal dopis, že má zákaz disponovat s penězi. Čím déle to bude prodlužovat, tím to bude horší, protože nevíme stav peněz a nemůžeme nic platit.

Několikrát jste zmínili Josefa Csaplára. Byl on vaším trumfem vytažený na poslední chvíli?

Musil: Možná to tak vypadá. Před rokem a půl jsme spolu začali spolupracovat, což byl výborný nápad bývalého prezidenta. Záměr byl zvýšit kvalitu trenérů, tak s panem Csaplárem navázal spolupráci. Probíhaly semináře, což se všem trenérům moc líbilo. Já jsem ho hltal a dokázal bych s ním sedět dva dny v kuse. Mezi oběma muži ale vznikl nějaký problém a spolupráce byla ukončena. Nicméně jsme s panem Csaplárem komunikovali a on chtěl s námi nadále spolupracovat. Věděli jsme, že Spartaku může dát něco, co my nikdy ne – zkušenosti, know-how, proto jsme chtěli, aby do prezídia kandidoval. Na valné hromadě ho navrhla legenda klubu pan Josef Mára, aby dělal sportovně-technického ředitele a Josef Csaplár nabídku přijal.

Kubát: Několikrát jsme se pana Králíčka ptali, proč pan Csaplár skončil. Nechtěl nám to říct. Jediný jeho důvod byl, že nedokončil manuál. Zkrátka se pohádali.

Nastínili jste problém trenéra u A-týmu. Je tady varianta, že by ho Josef Csaplár mohl převzít?

Musil: To nechce. Momentálně žije v Liberci. Jednou týdně sem za námi přijede a vše řešíme. Není technicky možné, aby trénoval áčko, ani to není v jeho ambicích.

Když by byste spadli zpět do I. A třídy. Znamenalo by to restart Spartaku?

Kubát: I. A třída se tady hrála vždy, krajský přebor málokdy. Za mě v obou soutěžích nevidím rozdíl.

Musil: Je pravda, že letošní ročník krajského přeboru je náročnější. Jedná se o polodivizní soutěž. Nebral bych to jako tragédii. Když se nám nepodaří zachránit, tak se nic nestane. Jedeme dál.