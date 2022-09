Nová Ves pod Pleší nabídla v úvodním kole už jednu přestřelku vlastním fanouškům v domácím prostředí. Další přišla v Psárech. Hosté sice rychle vedli 2:0, ale zapomněli sešlápnout brzdu a myslet na obranu, čehož domácí využili a ještě do přestávky srovnali. „Hráli jsme trošku naivní fotbal, nezodpovědný. Nemysleli jsme na zadní vrátka a podle toho to tak dopadlo,“ řekl kapitán Jan Petrák.

Tým hrál jako vyměněný. Každého hráče to táhlo dopředu a nehrál to, co měl a nedržel posty. Psáry toho rychle využily a rázem otočily na 5:2. „Upustili jsme od zabezpečené obrany, hnali se dopředu a soupeř nás trestal,“ přiznal lídr Nové Vsi. Hostům se sice podařilo v závěru ještě snížit, ale dostali pěkně výchovnou facku. „Pro nás poučení, že i přes posílení musíme myslet na defenzivu“ konstatoval Petrák. Podle něj budou Psáry patřit ke špičce soutěže. Už proti Dobříši předvedly dobrý výkon a teď ho zopakovaly.

Další šílená přestřelka se odehrála v Jincích. Poměrně klidné utkání, které měly Jince pod kontrolou, se zvrtlo v drama. V domácích řadách přišly fatální chyby, jíž se Neumětely chytily.

I. A třída: Milín si doma s chutí zastřílel, Podlesí si odvezlo debakl

Hosté se odhodlali ke stíhací jízdě, usilovně dotahovali, ale dostali se na rozdíl jedné branky. V ochozech měli početnější zastoupení než domácí. „Přijelo jich tak 150,“ podotkl předseda domácího klubu Martin Vůjtěch.

Jincům se podařily letní posily. Jak Cipra, tak Mora se trefily dvakrát. Druhý jmenovaný se postavil ještě na jaře proti bývalému spoluhráči Steinbauerovi, který se rovněž prosadil. Byť domácí málem luxusní náskok prohospodařili, tak ho nakonec udrželi a mohli slavit premiérové vítězství. „Jsme pořád na začátku, je druhé. První tři body, tak jsme za ně rádi,“ uklidňoval euforii předseda nováčka I. B třídy.

Startu v nové sezoně se dočkal Rožmitál pod Třemšínem, nicméně v Cerhovicích dostal tvrdou lekci. Prohrál vysoko 1:5 a hattrickem ho sestřelil Fulín. V Letech se naopak odehrál “normální zápas“. Rezerva Dobříše v něm vyhrála 2:1 a po domácí porážce se Psáry získala premiérové vítězství v sezoně.

Ve skupině D dominuje zatím Sedlec-Prčice. Po oťukávací výhře nad Vyžlovkou tentokrát deklasoval Divišov na jeho půdě 5:1. „První dvě kola dobrá. První zápas s Vyžlovkou byl vyrovnaný, bojovný. Soupeř dost nakopával a do třicáté minuty nás přehrával. Poté zalezl, a ve druhé půli odešel fyzicky a přehráli jsme ho. Divišov měl do desáté minuty jednu šanci, pak rovněž odpadl,“ shrnul kapitán Marián Prchlík, který si jinak pochvaloval hřiště a všechno okolo, nicméně od soupeře měl jiná očekávání.

I. B třída: Nová Ves přehrála v loužích Neumětely. Jince padly v Loděnici

„Čekal jsem, že bude lepší, ale vůbec nemohl. Ve druhém poločase jsme šli z jednoho brejku do druhého,“ přiblížil lídr Sedlce-Prčice. On sám proměnil jednu ze dvou nařízených penalt a celkově si hosté došli pro další klidné vítězství. Překvapivým zjištěním, že se aktuálně vedoucímu celku I. B třídy D hraje na hřišti soupeřů lépe než doma. Důvodem je nervozita u mladších hráčů. „Doma jsou víc nervózní před vlastními fanoušky. Venku se jim lépe hraje do brejků,“ poznamenal s úsměvem Prchlík.

Ve zcela opačném rozpoložení se nachází rezerva Sedlčan. Po přestřelce s Kácovem tentokrát prohrála doma s Teplýšovicemi v dalším zápasem bohatém na góly. Oba týmy praktikovaly technický fotbal navíc na hezky připraveném hřišti. Odehrálo se tak velmi solidní utkání. Navrch ale měly hosté z Teplýšovic, kteří si připravili víc vyložených šancí, nicméně první poločas vyhráli 2:1. Hosté navíc zapomněli pohlídat Lípu, který se postaral o snížení.

I druhá půle přinesla stejný obraz hry. „Je lepší, když se hraje takhle nahoru dolu,“ těšilo trenéra Teplýšovic Romana Sedlaříka. Jeho svěřenci využívaly častých mezer v obraně soupeře a nakonec si došli pro vítězství 5:2. „Posledně jsme doma ztratili, takže jsem teď spokojen,“ ulevil si kouč hostů. „Soutěž se zkvalitnila. Takže to letos bude obtížné. Každá výhra zvenku bude cenná,“ uvědomoval si lodivod hostů. Domácí navíc dohrávali v oslabení, když v závěru zápasu viděl červenou kartu Pudil.