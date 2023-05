Důležitou výhru v boji o záchranu připsali doma fotbalisté Podlesí. V předehrávce 25. kola I. A třídy porazili doma Jíloviště 4:2. Hattrickem se blýskl Matěj Vohradský, jehož trefy dokonaly obrat domácího celku, který tak nadále může snít o tom, že se v těžké sezoně vyhne sestupu.

Podlesí doma zvládlo parádní obrat proti Jílovišti. | Foto: Ondřej Jícha

Reklama na fotbal před prodlouženým víkendem. Kdo v pátek večer zavítal na hřiště Podlesí, viděla parádní podívanou, zejména v prvním poločase. „Zápas byl trošku divočejší,“ pousmál se trenér Josef Blažek. Jíloviště, které nastoupilo bez největší hvězdy Jana Rajnocha, mělo parádní nastup a už po 22 minutách vedlo 2:0. „Inkasovali jsme hned gól. Nechali jsme tam volnou stranu a soupeř nás potrestal,“ komentoval Josef Blažek, trenér domácího celku, v jehož podání ještě do přestávky přišel velkolepý obrat.

Na druhou branku rychle reagoval kapitán Drašnar a následně rozjel one man show Matěj Vohradský. Jeho dvě trefy ještě do přestávky přelily skóre na stranu Podlesí. „Je vždycky na správném místě. Pere se s tím, ale dokáže se tam vždy nějak přimotat, najít si místo a balón. Důležité bylo, že jsme ještě do přestávky zápas otočili,“ podotkl Blažek.

Dvojité vedení přineslo Podlesí bod, remizovalo v Jinočanech

Po divoké přestřelce v úvodním dějství tak šlo Podlesí s jednogólovým náskokem v zádech. Rozhodně však nechtělo měnit své plány. „Chtěli jsme hrát pořád stejně aktivně, nebýt zalezlí a vyvarovat se chyb, jako jsme udělali ty dvě v prvním poločase,“ nabádal hráče Blažek.

V řadách domácího celku ale řádil Vohradský, který deset minut po přestávce dokonal hattrick a definitivně rozhodl o triumfu svého týmu. Podlesí se tak v důležitém souboji o záchranu přiblížilo na bod Slanému a Rakovníku, navíc má utkání v Novém Strašecí k dobru. „Pokud bychom tohle utkání zvládli, pak i třeba i Milín, tak by zlom nastal. Takhle je to pořád, že musíme. Zápasy jsou svázané, každý má strach,“ připustil Blažek s tím, že parádně zvládnutý anglický týden by jeho svěřence definitivě zbavil sestupového strašáka.

Podlesí – Jíloviště 4:2 (3:2)

Branky: 27., 38. a 55. Vohradský, 24. Drašnar – 10. Rada, 22. Vrabec. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Šmejkal – Pechar, Benák. Diváci: 140.

Podlesí: Boudník – Vohradský, Buch (86. Hnízdil), Vojtíšek, Skočdopole (78. Hanáček), Šrajn (55. Havelka), Drašnar, Šlapák, Jiránek, Mezera, Trefný.