V sázce bylo hodně. Hrálo se o první místo po podzimní části. Lepší vyvrcholení si I. B třída E nemohla ani přát. Souboj prvního s druhým byl jasným lákadlem a výborným momentem, jak udělat tečku za první polovinou. Nakonec ale jasně vyznělo pro rezervu Králova Dvora. Výsledek 4:0 vypovídá o tom, že Milín schytal na půdě soupeře debakl, ovšem tři góly dostal až v poslední desetiminutovce.

Hosté mohli litovat začátku utkání. V úvodní čtvrthodině měli dvě slibné příležitosti, obě však promarnili a tak udeřili domácí zásluhou nejlepšího střelce ligy Bicana. „Při přechodu do útoku došlo ke zbytečné ztrátě, kdy z protiútoku prostřelil gólmana k bližší tyči,“ komentoval celou situaci předseda Milína Miroslav Obdržal.

Ačkoliv prohrávali, tak fotbalisté Ligmetu sehráli vyrovnanou partii a místy byli i lepší než domácí. Jenomže na jejich kontě stále svítila nula. S blížícím se koncem zápasu museli jít hosté do risku a vše vrhli do útoku, což se jim však vymstilo. „Ke konci jsme otevřeli obranu a z toho pramenily tři góly. Rvali jsme všechno dopředu, pokusit se vyrovnat. Už od začátku jsme varovali na Bicana. Nicméně tři brejky skončily třemi brankami,“ uvedl Obdržal. Dvakrát se trefil právě excelentní střelec Králova Dvora. Hattrick dovršil z penalty a se 16 trefami s přehledem vede tabulku střelců.

Vzhledem ke konci divizních soutěží o posledním říjnovém víkendu mohly rezervy Dobříše a Sedlčan využít ke vzájemnému souboji hráče z A-týmů. Nakonec se mohli radovat fotbalisté domácího MFK, kterému vystřelil tři body po přestávce dvěma zásahy Junek. Velký debakl si odvezly Daleké Dušníky. Z půdy posledních Černolic si odvezly ostudnou porážku 1:7 a to domácím chyběl jejich nejlepší střelec ex-sparťan David Bičík.

Šestigólový příděl dostaly doma i Petrovice od Cerhovic. Až se nechce věřit, že o poločase svítil na ukazateli skóre stav 1:1. Po přestávce spustili hosté kanonádu, na kterou domácí dokázali odpovědět pouze jednou. Polovina gólů Unionu padla až v závěrečných deseti minutách. Domácí SK tak i kvůli debaklu spadl na předposlední místo. Přeskočila je totiž Dobříš.

Hodně si zahrával Rožmitál pod Třemšínem. V poločase vedl 3:0, nicméně domácí Tlustice se po obrátce vzchopila a dvěma góly se dostala na dostřel. Stíhací jízda ale skončila pouze snížením na rozdíl jedné branky a hosté tak díky výhře mohou přezimovat v elitní pětce I. B třídy.

Csaplárova past naopak sklapla v Letech. Nová Ves pod Pleší si sice do přestávky vypracovala dvoubrankový náskok. O ten ale po změně stran přišla a to i kvůli vlastnímu gólu Bláhy. Sokolové se ale v druhé polovině podzimu zvedli, získali 14 bodů z 15 a i díky závěrečné remíze se vměstnali do vyrovnaného středu tabulky, kde rozdíl mezi pátým Rožmitálem a předposledními Petrovicemi činí pouhých šest bodů. Všechny tak čeká rozhodně zajímavé jaro.