Druhý poločas už byl v polovině, když přišel klíčový incident celého utkání. Domácí David Malý, který byl na hřišti teprve čtyři minuty, kopl gólmana hostů Františka Nerada do hrudníku za použití nepřiměřené síly. „Jeho zákrok byl nešetrný, že se do něho Tomáš Pištěk pustil hned po odpískání. Po konzultaci hlavního s čárovým se rozhodčí rozhodl dát oběma červenou. Za mě to spíš byly žluté, nebylo to nic dramatického, nicméně se rozhodli oba vyloučit,“ přiblížil celou situaci hostující Michal Davídek.