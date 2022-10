Tatran zaznamenal parádní vstup do střetnutí poblíž Prahy. Už ve třetí minutě zařídil vedení hostům Hanuš. „Rychlý gól určitě hodně pomohl. Nicméně utkání bylo složité. Výkon nebyl bůh ví co, ale počítají se body,“ uvedl trenér Vlastimil Zelenka. Jeho svěřenci se museli vypořádat s menším a docela dost měkkým hřištěm, co jejich hernímu stylu moc nesedělo. Terén byl dost složitý.