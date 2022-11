Dobříši se po jednozápasové odmlce vrátil do sestavy kapitán Robert Talůžek, kterého hosté vyslali z jeho obvyklé pozice na stoperu dopředu, aby mohl spoluhráčům dodávat vysoké míče a vyhrávat osobní souboje. Hostům se tah vydařil hned v úvodu zápasu, když už v sedmé minutě dokázal jejich lídr otevřít skóre. Vedení jim ale vydrželo pouze na chvíli, než se podařilo Hofmanovi přehodit brankáře Vašáka. Oba střelci se potkávali ve vzdušných soubojích.

Jak už to v případě derby bývá, moc pěkný fotbal se v Sedlčanech nehrál. Výjimku přinesla 22. minuta, kdy Dobříš poslala míč na břevno, na druhé straně se Sochůrek v brejku vyhnul gólmanovi, avšak poté minul prázdnou bránu. Po změně stran se čím dál tím víc dalo předpokládat, že kdo se dostane do vedení, tak vyhraje. Stalo se tak v případě Tatranu, kdy si odražený míč našel Repetný a poslal domácí do vedení. Pojistku a definitivní rozhodnutí posléze přidal Matoušek.

Obrazem: Sedlčany drží domácí vlnu výher. Přehrály i loňského vítěze soutěže

„Byli lepší, vyhráli zaslouženě. Bylo jasné, že kdo dá gól, tak bude k vítězství blíž. Oni ho dali a musím přiznat, že zaslouženě vyhráli,“ řekl vedoucí dobříšského týmu Josef Máša. „Jak to bývá, derby nenabídlo nejkrásnější fotbal, ale před 350 diváky jsme si došli pro tři body a protáhli sérii vítězných domácích zápasů. Hosté se spoléhali na svého žolíka Talůžka, na kterého jsme se ale dobře připravili, a až na úvod zápasu jsme mu nic nedovolili,“ dodal sedlčanský web.

Sedlčany – Dobříš 3:1 (1:1)

Branky: 13. Hofman, 65. Repetný, 79. Matoušek – 7. Talůžek. ŽK: 3:4. Rozhodčí: Stehlík – Hlavnička, Soukup. Diváci: 340.

Sedlčany: F. Dřevojan – Sosnovec, Hofman (82. Krotil), Brotánek, Krůta – Repetný, Novotný, Hanuš, M. Sirotek (72. Hrabák) – L. Matoušek (85. Plesl), Sochůrek (89. Chlasták).

Dobříš: Vašák – Pokorný, Puchmajer, Talůžek, Šrain, Junek (82- Horáček), Kilián, Machač, Forejt, Havlík (76. Rehák), Kozohorský (57. Petrlík).