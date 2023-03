Dva z nich hrály ještě loni divizi, třetí postoupil z I. A třídy. Všechny tři celky z Příbramska se ale musely vypořádat s realitou krajského přeboru. Každý z nich jinak. Herní úpadek se nepodařilo zastavit nejen jim. Mnohem výš v tabulce by rády byly také Beroun, Kutná Hora nebo Horky.

Ze všech těchto týmů jsou na tom Sedlčany nejlépe, přesto i ony musely oželet v zimě ztrátu zejména Šimona Sosnovce. Na druhou stranu se v jejich generálce objevila dvě nová jména – Plesl, a Vladimír Schwarz z Petrovice, který se po dvou letech vrací na Tatran. „Bylo vidět, že proti některým divizním mančaftům tam rozdíl je. Se Soběslaví a béčkem Tábora jsme ale odehráli dobré zápasy, shrnul objektivně kouč Zelenka.

Sedlčany nabídly v generálce festival zahozených šancí, musely brát remízu

Sedlčany zakončily podzim na sedmé příčce. Na čelo mají před startem jara dvanáctibodovou ztrátu a tak se koukají především na umístění mezi nejlepšími pěti. „Byli bychom spokojení, kdybychom se tam dostali,“ uvedl trenér Tatranu.

Další dva celky se shodují před startem jara v jedné věci. Jak dvanáctá Dobříš, tak třináctý Spartak pomýšlí především na záchranu. Zatímco u loňského účastníka divize zůstal kádr beze změn a z realizačního týmu odešel pouze trenér Lubomír Pružina do Příbrami, tak kádr Spartaku dostál několika změn. Na lavičce skončil kouč Zdeněk Míka, jehož místo zaujal Martin Šrámek. Co se týče hráčů, tak vyjma dlouho známého odchodu Miroslava Slepičky do Chlumce pak skončili trio Morav, Kudelňák a Matějka, naopak přišli Berka a Nekolný.

Pohárové čtvrtfinále vylosováno. Dobříš vyzve soupeře z I. A třídy

V Dobříši jsou jinak spokojení s průběhem zimní přípravy. „Kluci toho hodně odběhali, odskákali. Generálku ve Strakonicích 4:0. Zápas se nám povedl, ale musíme zůstat pokorní a při zemi. První mistrovské utkání je pro nás hodně důležité,“ nastínil vedoucí družstva Josef Máša. Naopak na Spartaku mají ke spokojenosti hodně daleko. Ať už co se týče přípravy či zápasů, kdy často museli nastupovat hráči z B-týmu. „Jdeme kolo od kola a uvidíme, na co bude kvalita kádru stačit,“ konstatoval příbramský trenér Martin Šrámek.