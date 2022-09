Hráči Sokolče potvrdili dobrým vstupem do utkání i jejich parádní začátek do sezony, když doma dvakrát zvítězili. Na tři body sahali i v Sedlčanech. Už po patnácti minutách vedli 2:0 a zkraje druhého poločasu i 3:1 a vše nasvědčovalo k tomu, že zvítězí i na půdě Tatranu. Domácí se ale vzchopili a díky dvěma trefám Haase nakonec vytěžili alespoň bod.

Dobříš se nadřela s posledním, Doksy ale přetlačila

Svěřenci Vlastimila Zelenky stále mají problémy, což ho stojí cenné body. „Pokud by soupeř proměnil i velkou šanci v první minutě mohlo být po zápase. Pozitivní je, že jsme se po dvou gólech v naší síti nepoložili a v závěru jsme sahali po třech bodech,“ uvedly Sedlčany na klubovém webu.

Domácí celek nasměroval za remízou nejprve Hass, který hlavičkou do poloodkryté branky snížil a na něj o dvacet minut před koncem navázal Kdolský, jenž se posatral o vyrovnání. V Sedlčanech byl i blízko parádní obrat, nicméně oba střelci Tatranu poslali své střely pouze do tyče. V závěru zápase pak přestřelil bránu Krůta a Kdolského pokus skončil jen na boční síti.

Horky spalovaly i nemožné a potřetí zůstaly na suchu

„Vyšel nám perfektně vstup do utkání a po čtvrthodině jsme vedli o dva góly. Nejprve se dobře uvolnil Hlaváč a dobře zakončil, pak jsme využili nacvičenou standardní situaci a gól dal Peterka. To bylo ale z naší strany v zápase všechno, co jsme předvedli. Bod je pro nás z tohoto zápasu možná až moc,“ nešetřil kritikou sokolečský trenér Jan Hlavatý. „První poločas byl bojovný a vyrovnaný, po změně stran jsme úplně odešli. Soupeři jsme umožnili snížit a tím se dostal zpět do hry. Druhá půle byla jedna velká bída a jsme rádi, že jsme nakonec vůbec bodovali. Navíc jsme také byli nuceni střídat a to na postech, kde jsem střídat nechtěl,“ přidal Hlavatý.

Sedlčany – Sokoleč 3:3 (1:2)

Branky: 45+1. Hanuš, 55. Haas, 70. Kdolský – 12. Hlaváč, 15. Peterka, 49. Svoboda. ŽK: 4:3. Rozhodčí: Lambev – Bekešský, Pechar. Diváci: 174.

Sedlčany: F. Dřevojan – Repetný, Brotánek, Hofman (62. Novotný), Krůta – Hanuš, Kdolský, Kouklík (75. Lípa), Sirotek – Haas, Sochůrek (90. Kočí).