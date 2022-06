Vzrušení přišlo až v závěru prvního poločasu, kdy domácí z čistajasna udeřili a šli do vedení. „Minutu před poločasem jsme nechali vystřelit Kaválka ze třiceti metrů. Parádně to zandal,“ uznal Prchlík.

Do druhého poločasu tak musely přijít změny. A Sedlec tak učinil. „Udělali jsme dobrá střídání, rázem jsme rozhýbali soupeře,“ pochvaloval 29letý hráč. Právě on byl u jedné z nich a podíval se po dlouhé době na hřiště, když zotavil po operaci. Na základě domluvy s týmem se dohodl, že naskočí na posledních dvacet minut, který by měl zvládnout. A podařil ose mu to skvěle. Po jeho kombinaci s Davídkem se podařilo srovnat. Gól na 1:1 hosty nabudil a šest minut před koncem dokonali obrat a nakonec zvítězili 2:1.

Důležité tři body je posunuly před Velkou Dobrou, avšak nyní budou mít kolo pauzu. O to víc budou muset zabojovat v závěrečném kole v Jílovišti. „Pro nás je to výhoda, důkladně se na zápas připravíme. Věřím, že tamější menší hřiště nám bude vyhovovat víc než to v Libušíně a uspějeme tam,“ prohlásil Prchlík, který v posledním kole přidá snad větší minutáž než tomu bylo tento víkend. Jemu samotnému se podle jeho slov hrálo velice dobře, avšak úbytek síly a svalové hmoty byl znát.

Libušín – Sedlec-Prčice 1:2 (1:0)

Branky: 44. Kaválek – 73. Davídek, 84. Raček. ŽK: 5:5. Rozhodčí: Louda – Kuba, Šebela. Diváci: 70.

Sedlec-Prčice: Nerad – Sedláček, Raček, Kobliha, Rataj, J. Kabíček (69. Prchlík) – Pištěk, Hájek, Kaňka, V. Kabíček – Davídek (90. Novák).