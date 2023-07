Po celý rok hledali marně konkurenci. Ačkoliv si fotbalisté Sedlce-Prčic stále udržovali mírný náskok před dvojicí pronásledovatelů – Jevany a Říčany – tak po jarních odvetách, které obě vyhráli, už věděli, že se o postup by se mohli připravit jen sami. Nakonec dvě kola před koncem mohli slavit rychlý návrat do I. A třídy

„Přes zimu jsme bojovali s užším kádrem, kdy nám kvůli zranění vypadli dva lidi a museli jsme si pomoct s hráči z dorostu. Nebyli jsme si jistí, že soutěž takhle projedeme. Ukázalo se ale, že kvalita v týmu je,“ řekl předseda klubu Michal Davídek. Velkou jistotu ohledně postupu jim dodaly právě výhry nad Jevany a Říčany. „Určitě se nám dýchalo o moc lépe. Měli jsme s oběma lepší vzájemné zápasy a tušili jsme, že šestibodový náskok nám bude stačit,“ pokračoval dál Davídek.

Podlesí zažilo nejkrušnější sezonu. Jaro mě ale spíš nakoplo, říká předseda

V Sedlci budou muset zlepšit především letní tréninkový proces. I. A třída navíc začíná o dva týdny dřív než I. B. Navíc je tady zdvižený varovný prst z předloňského podzimu. „Když jsme sestupovali, tak jsme v první polovině udělali jenom dvanáct bodů, což nás stálo záchranu. Přes léto je to těžké. Jsou dovolené. Budeme muset něco natrénovat individuálně, abychom byli schopní hrát dobrý fotbal od začátku sezony,“ podotkl Davídek.

„Pro nás se jedná o vlekou zkušenost. Letos musíme nastoupit už od začátku a na honit body na jaře. Určitě na tom budeme muset zapracovat. Spousta hráčů už ví, do čeho půjde a navíc to bude strašák, který nás požene dopředu,“ dodal kapitán Marián Prchlík. Podle něj má Sedlec-Prčice síly a na to, aby se dostal alespoň do středu tabulky.

Bleskový návrat! Sedlec-Prčice po suverénní jízdě slaví postup zpět do A třídy

Aby tomu tak bylo, tak se bude ale muset tým posílit o dva hráče. Klíčové jsou zejména dva posty – krajní záložník a střed obrany, kde v závěru sezonu nastupoval Prchlík jako alternativa, i když je se jedná o hrotového útočníka. „Jeden až dva lidi by se nám hodili, zvlášť při absencích, když se nám někdo zraní. Určitě se budeme po někom ohlížet,“ přiznal Davídek. „Konkurence je tam potřeba Když se nám tam někdo zraní, tak nikoho nemáme. Oba posty jsou choulostivé na zranění, na karty a tak dále,“ doplnil Prchlík.

Kapitán Sedlce nastínil i jeden z potenciálních trumfů nováčka v nadcházejícím ročníku I. A třídy. „Na domácím hřišti dokážeme hrát perfektní fotbal. Na našem krásném stadioně, kam budou soupeři jezdit rádi. Těšíme se, že se nám zvedne návštěvnost. U nás bude chodit spousta diváků a každý zápas bude svátkem,“ uzavřel Prchlík.