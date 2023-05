Fotbalová I. B třída přinesla na obou frontách zajímavé boje. V déčku se hrál jednoznačný šlágr mezi Sedlcem-Prčicí a Říčany, který ovládl jednoznačně lídr soutěže. Ve skupině E Nová Ves předvedla na jaře nejlepší výkon, přesto doma jen remizovala. Hodně smutní byli v Dobříši. Tamější rezerva prohrála na vlastním hřišti po vlastním gólu v závěru utkání.

Dobříš B doma prorála po vlastním gólu. Vedoucí týmu Martin Liška. | Foto: Ondřej Jícha

Sedlec-Prčice odvál v cestě za postupem první těžký balvan. V přímém souboji doma přivítal třetí Říčany, které na něj ztrácely jen tři body. Hrálo se tedy o hodně a lídr soutěže využil domácího prostředí. Za vítězstvím ho nasměroval kapitán Marián Prchlík, na něhož vždy v závěrech poločasů navázal Všetečka. Sokoli jsou nadále na vedoucí příčce, nicméně je už pronásledují bezprostředně jen Jevany. Ve druhém utkání béčko Sedlčan zachraňovalo bod díky ve formě hrajícího Lípy na půdě Sázavy a odpoutalo se od dvanácté Vyžlovky.

Ve skupině odstartoval víkend tým Nové Vsi. Na vlastním hřišti remizoval s Černolicemi. Ač byl konečný výsledek 1:1, tak Petr Voborník byl se hrou týmu spokojen. „Odehráli jsme nejlepší zápas na jaře. Rozběhali se nám záložníci po stranách a přestali jsme nakopávat balóny dopředu. Místo toho jsme se pustili i do kombinace,“ kvitoval 38hráč domácího celku.

Atraktivní utkání se hrálo i v Dobříši. Jak domácí, tak Tlustice ho pojali pěkně od podlahy. „V první půli z obou stran pěkné tempo i zápas, na B třídu hodně rychlé. Byli jsme lepší, měli jsme řadu šancí, ale hodně jsme jich nedali,“ mínil vedoucí týmu Martin Liška. Přesto mohl odcházet do šaten s lehkým úsměvem po gólu Reháka.

Změna stran přinesla opatrnější hru od obou týmů. Hosté vyrovnali zásluhou Žaluda, který se trefil z trestného kopu, část viny na obdržené brance nese kvůli špatnému postavení i brankář Nevosad. Vrchol smůly přišel v závěru. Z půlky posílaný balón do vápna chtěl Janda odkopnout, ale místo toho poslal přímo do vlastní brány. Útočníci soupeře by se jen těžko trefili lépe. „Remíza by tomu slušela víc. Smutný zápas pro nás,“ posteskl si Liška.

Ve zbylých utkáních deklasovaly Zdice doma Jince a Rožmitál pod Tremšínem zaskočil Jílové, když na jeho hřišti zvítězil 4:1.