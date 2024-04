Speciální hodina angličtiny. Žáci v Příbrami si povídali s hráči z Afriky

Vedení do poločasu ale zařídila naopak zkušenost. Davídek dostal přihrávku za obranu, ustál souboj s bekem a přízemní střelou překonal domácího gólmana. Jinočany se probudily až po přestávce a díky tlaku se jim podařilo vyrovnat. I následující minuty patřily jim. „Poté, co se skvěle trefili na začátku druhého poločasu, jsme byli hodně ustrašení, pak jsme se ale dali do pořádku,“ uvedl teprve 16letý dorostence Sedlce-Prčic.

Hostům se podařilo ubránit tlak domácího týmu. Kapitán Marian Prchlík, který jinak hraje vepředu, zkušeně dirigoval obranu a Sedlec-Prčice, který hrál v hodně okleštěné sestavě si nakonec přichystal rozhodující ránu, když Podzimek našel krásnou přihrávkou Všetečku a ten zařídil ve finále překvapivé vítězství. „Totální intuice, ale pak skvělý pocit! Na Jinočany jsme si věřili, že je přejedeme. Máme teď skvělou formu a vyšlo to. Sice trošku se štěstím, ale tři body jsou doma, což je nejdůležitější,“ rozplýval se Podzimek.

Jinočany – Sedlec-Prčice 1:2 (0:1)

Branky: 48. Nový – 32. Davídek, 79. Všetečka. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Fíla – Pomykáček, Horák. Diváci: 69.

Sedlec-Prčice: Nerad – Rataj, Novák, Prchlík, Pištěk – Šimák, Kabíček, Podzimek (90+1. Kolář), Hájek – Davídek, Všetečka.