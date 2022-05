Jak už to v případě derby bývá, i ve Voticích se hrálo tvrdé utkání a místo fotbalu bylo k viděni spíš hodně soubojů a faulů. Do třicáté minuty byli domácí lepší, ale hosté, kteří hrozili převážně z brejků, jejich nápor ustáli. Sami pak udeřili zásluhou Kabíčka a šli do šaten s vedením 1:0. „