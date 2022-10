Zápas začali lépe hosté ze Sedlčan. Z první rány na branku se prosadil Sosnovec. Veterán Šimek byl v bráně bez nároků na zákrok. Tuchlovicím však prospívá, že se do jejich řad vrátil už v minulém kole Marcel Kedroň. Po minulé sezoně, jedné z jeho nejlepších, chtěl už hrát jen v klidu za benfiku, ale na áčko pořád má. I díky němu se domácím dařila kombinace.

Tou postupně zatlačili Sedlčany před jejich bránu, nastřelili tyčku a po chvíli se už radovali. Z trestného kopu skóroval svou léty ověřenou bombou Fitko a tentokrát Byl bez šance Dřevojan.

Tochovický poločas hrůzy. Sirotek pouze mírnil další domácí debakl

Tuchlovice pokračovaly v tlaku i po změně stran. Vyvrcholení snahy přišlo po hodině hry, kdy se po zákroku na Brnovjáka pískala penalta a tu Fitko umí kopnout – 2:1. Ve zbytku zápasu se hosté snažili, ale dostali se do jediné větší šance a tu chytil výborně Šimek.

„Hosté hráli běhavý kombinační fotbal, ale do koncovky se moc nedostávali, a když výjimečně ano, podržel nás brankář. Hráče chválím za trpělivost, dobrou kombinační hru, bohužel nám trochu vázne finální fáze,“ hodnotil duel trenér Tuchlovic Miroslav Supáček.

Smutné divadlo. Podlesí sahalo pod světly na body, v závěru ale vyhaslo

„Nepovedený výkon. Tuchlovice hrály stylem, který nám nesedl pomocí nakopávaných balónů na vysoké útočníky, což nám nesvědčilo i přes to, že jsme se dostali do vedení. Měli jsme pak jednu, dvě šance, které jsme neproměnili. I náš přístup nebyl optimální. Na body to nebylo,“ uznal trenér Sedlčan Vlastimil Zelenka,“

AFK Tuchlovice – Tatran Sedlčany 2:1 (1:1)

Branky: 20. a 60 z PK Fitko - 6. Sosnovec. Rozhodčí: Poklop. Diváků: 80.

Tuchlovice: Šimek – Pilař, Fitko, Buchoň, Nosek (74. Kárník), Brnovják, Kubů, Tóth, Sedláček, Kedroň, Jaroš.



Sedlčany: F. Dřevojan – Hofman (82. Plesl), Sosnovec, Brotánek, Repetný, Novotný – Hanuš, Matoušek (61. Hrabák), M. Sirotek – Haas, Sochůrek (77. Chlasták).