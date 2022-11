„Rozhodla hlavně lidská stránka. Chtěl jsem si kraj vyzkoušet a bylo mi to blbé vůči lidem ve vedení, trenérovi a hráčům. Nechtěl jsem je v tom nechávat, protože se ke mně chovali hezky,“ vrací se zkušený útočník ke svému rozhodnutí pokračovat.

V červnovém rozhovoru pro Deník tehdy hovořil o tom, že pro pokračování potřebuje mít hlavně motivaci a radost z fotbalu.

„Teď už z toho radost nemám. Budu upřímný, ale je to tak. Nemám z toho takovou radost, jako jsem měl v A třídě. Spoustu zápasů jsme prohráli, spoustu navíc zbytečně. Já už ve svém věku nechci takové věci řešit. Mohl bych říct, že z toho radost mám, ale opravdu se cítím tak, že mě to teď nebaví,“ říká upřímně.

Jeho tým, který je v soutěži nováčkem, uhrál během podzimu čtyři vítězství a se čtrnácti body je v tabulce třináctý. Na poslední Průhonice má k dobru body čtyři.

„Já osobně jsem nespokojený. Soutěž je těžká, ale určitě šlo získat víc bodů. S některými zápasy jsem spokojený, s jinými převažuje spíš nespokojenost. Je to těžké. Zápasů se dalo určitě zvládnout víc. Neumím se nad to povznést. Nesnáším porážky, ať je to kdekoliv. Vnitřně mě to hrozně ubíjí. Je to škoda, škodí to všem,“ vypráví bývalý hráč Sparty a Liberce.

Od samotné soutěže si přitom sliboval o něco větší kvalitu i proto, že po minulém ročníku do ní spadlo několik divizních celků.

„Týmy byly fotbalové, byly na tom lépe než my, ale obecně jsem čekal větší kvalitu. Zas takový skok to nebyl. Většinou v týmech byly dva tři zkušení hráči, kteří každou naši chybu potrestali, což nás stálo body. Individuální chyby hráčů nás stály spoustu bodů. Když se kluci těchhle chyb zbaví a zvyknou si v téhle soutěži, tak by to třeba příští rok mohlo být zajímavější. Pokud se nespadne,“ předvídá Slepička.

„V soutěži je spousta zajímavých hráčů. Jsou tam ale i kluci, které potkáte v A třídě nebo B třídě. Pochopitelně je tam ale víc kvalitních hráčů a je to víc o taktice,“ dodává.

Mezi jedny z nejzajímavějších hráčů v přeboru patří bezpochyby i sám Slepička. Ten stále prokazuje pověst obávaného kanonýra. V jedenácti zápasech se trefil jedenáctkrát a je na čele tabulky střelců.

„Za góly jsem samozřejmě rád, ale radši bych byl klidně níž, kdybychom měli víc bodů. V tabulce jsme mohli být úplně jinde, než jsme teď. Jsem spíš zklamaný než nadšený,“ říká upřímně a vyhlíží zimní pauzu.

„Pauza by mi mohla určitě pomoct. Porážky si moc beru, měl bych se nad to povznést. Jsem z toho frustrovaný,“ přiznává Slepička a přidává výhled směrem k jarní části.

„Týmové cíle budou takové, že to bude chtít Spartak udržet. Osobní… Budu se chtít dát dohromady, pořádně potrénovat a připravit se na jaro,“ hlásí zkušený útočník.

