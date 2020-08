Slepičkovo angažmá ve Spartaku se začalo rýsovat před necelými dvěma týdny, kdy absolvoval s týmem první trénink. Vše pak nabralo rychlý spád. Novým členem klubu se oficiálně stal v pátek, kdy vedení dotáhlo všechny potřebné administrativní náležitosti přestupu. „Velmi si cením, že Mirek chce hrát na Spartaku, kde hrával i jeho děda,“ vyjádřil nadšení prezident klubu Vladimír Králíček.

Zkušený útočník, který v létě ukončil profesionální kariéru, jejíž poslední roky strávil v dresu 1. FK Příbram, tak mohl už v neděli nastoupit v dresu nového klubu do prvního mistrovského zápasu.

NALADIL SE NA VÍTĚZNOU VLNU

Ještě předtím ale musel splnit své hlavní pracovní povinnosti v roli kouče rezervy 1. FK Příbram, která ve stejný den dopoledne (od 10:30 hodin) hrála utkání prvního kola FORTUNA:ČFL skupiny A v Karlových Varech.

Zvítězila 2:1 a Slepička si s dlouholetým parťákem Tomášem Zápotočným odbyl vítěznou trenérskou premiéru.

Následně oba nabrali směr Mníšek pod Brdy, kde je od 17 hodin čekal zápas za Spartak. Nikoho nepřekvapí, že ikony příbramského fotbalu byly v základní sestavě.

Slepička vyběhl na trávník s číslem 4 a postavil se samozřejmě na hrot – s jasným úkolem. „Očekávám, že na hřiště přinese kvalitu, samozřejmě spoustu gólů, ale zároveň, že bude velkým vzorem pro naše mladé odchovance a přispěje k jejich fotbalovému vývoji,“ prozradil před zápasem Králíček.

A osmatřicetiletý forvard očekávání splnil. Byl hodně vidět a dočkal se i gólu, když 67. minutě zakončil akci Voříška s Prokešem. Zvyšoval tím už na 2:0, protože o jedenáct minut dříve nasměroval Spartak za vítězstvím Šváb.

Svým zásahem Slepička vyslal jasný vzkaz – že hodlá být postrachem všech brankářů v soutěži. Podobně jako v sezoně 2016/2017. Tehdy znechucoval zápasy soupeřům jako hráč Podlesí, v jehož dresu nastřílel během jedné sezony neuvěřitelných 36 branek.

Proti Mníšku to ale z jeho strany bylo všechno. Za strany Spartaku ovšem nikoliv V 86. minutě ještě vsítil třetí gól střídající Pavlišta. Domácí se dočkali alespoň čestného úspěchu, když V 90. minutě utkání snížil střídající Ráž.

Na třech bodech pro hosty to však nic nezměnilo. A fanoušci příbramského klubu se už teď mohou těšit na to, co jim Slepička a spol. předvedou doma proti Libušínu.