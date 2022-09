Mnichovo Hradiště – Spartak Příbram 2:2 (1:2)

Branky: 45. a 55. Košek – 14. a 25. Slepička. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Orálek – Drábek, Boček. Diváci: 110.

Spartak Příbram: Holan - Horešovský (46. Kubík), Sirůček, Vošmik, Kadlec (71. Morav) - Hančár, Hušek, Šváb, Češka (80. Pavlišta) - Slepička, Jeník

Body by braly i Sedlčany v duelu s Berounem, jenomže od začátku utkání měly problém s agresivitou soupeře. Hosté získávali většinu odražených míčů a domácí se dostávali do problémů ohledně konstruktivní rozehrávky přes záložníky. Po čtvrt hodině hry tak hráči Českého Lva šli do vedení po technické střele Lhotky. Vyrovnání měl na kopačce Kdolský, jeho střela přes zeď ale skončila na brankové konstrukci. Sochůrkovi se při jeho akci dařilo lépe, pohrál si se stoperem a střelou na bližší tyč zařídil gól na 1:1. Před odchodem do šaten vrátil hostům vedení Počta.

Inkasovaný gól se na hře Sedlčan podepsal. Další rána na jejich psychiku přišla v 62. minutě. Na dlouhý míč si po špatné komunikaci Brotánka s Dřevojanem naběhl Horel a zvýšil už na 3:1 pro hosty. Naděje pro domácí se zvýšila po vyloučení Počty, přesilovku se jim podařilo využít až v závěru hlavičkou Brotánka. Tatran tak po dvou remízách poprvé doma prohrál.

„Beroun nás porazil svojí poctivou hrou založenou na velkém důrazu. Povedl se i tah se Lhotkou, který hrál minulé zápasy na stoperu a nyní nastoupil na podhrotu. Tam nám dělal velké problémy a prvním gólem nasměroval soupeře za třemi body. Nám se celý zápas nepodařilo dostat do hry střed zálohy a pasy od obránců na Sochůrka nebyly dostatečně dlouhé, abychom mohli využít jeho rychlost. Hostům stačilo trpělivě čekat na naše chyby a ty pak nemilosrdně potrestali,“ uvedl klubový web Sedlčan.

Sedlčany – Beroun 2:3 (1:2)

Branky: 31. Sochůrek, 88. Brotánek – 16. Lhotka, 42. Počta, 62. Horel. ŽK: 3:7. ČK: 0:1. Rozhodčí: Svoboda – Gerhardt, Zíka. Diváci: 182.

Sedlčany: F. Dřevojan – Repetný, Brotánek, Hofman (46. Kouklík), Krůta (81. Krotil) – Hanuš, Kdolský, Novotný (85. Plesl), M. Sirotek (64. Matoušek) – Habart, Sochůrek.