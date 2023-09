Velké překvapení se zrodilo ve středu podvečer v poháru Středočeského fotbalového svazu. Účastník I. B třídy z Petrovic si v domácím prostředí vyšlápl na další tým z Příbramska působící ve vyšší soutěži. Po Dobříši tentokrát zpráskal doma Spartak Příbram 5:0. Může se tak těšit na jarní čtvrtfinále.

Fotbalisté Petrovic slaví další postup v poháru SKFS. | Foto: Deník/Ondřej Jícha

„Tenhle výsledek jsme úplně nečekali. Spartak hraje o třídu níž, teď se navíc nenachází v úplně komfortní situaci stejně jako my,“ přiznal za domácí brankář Vít Zrůbek, který tentokrát sledoval celé utkání z lavičky. Místo něj se do brány postavil Pavel Podlipský a vychytal čisté konto.

Klíčové okamžiky zápasu přišly v rozmezí 35. a 39. minuty, kdy se v rychlém sledu prosadili Chlasták s Dvořákem. Spartak v tu chvíli ztrácel tři góly. Trenér Zdeněk Míka se rozhodl o poločase vystřídat kompletní obsazení lavičky náhradníků, avšak ani tento impuls nezabral. Domácí přidali další dva góly a po výhře 5:0 se radovali z postupu do čtvrtfinále.

„Výsledek jednoznačný. Sedlo si to. Oproti soutěži se kluci dokážou vyhecovat na pohár víc. Jsou zodpovědnější a podle toho vypadá hra,“ soudil Zrůbek. Petrovice tak postoupily mezi osm nejlepších poháru Středočeského krajského fotbalového svazu, a pokud by si mohly vybrat, tak ve čtvrtfinále by se rádi utkaly s Jílovištěm. „To by byl pro nás lákavý soupeř s Honzou Rajnochem, zároveň pro diváky,“ uzavřel brankář domácího celku.

Petrovice – Spartak Příbram 5:0 (3:0)

Branky: 35. a 64. Chlasták, 19. Sedlák, 39. Dvořák, 90. Čanda. ČK: 0:1. Rozhodčí: Soukup – Kulanda, Stehlík. Diváci: 80.

Petrovice: Podlipský – Štemberk, Sedlák, Kicl – Kašpar, Kubíček (83. Šťastný), Paták (75. Peterka), Pelikán – Chlasták, Čanda, Dvořák (55. Bílek).

Spartak Příbram: Dušek – Prokeš, Vlasák, Jeník, Morav (46. Dvořáček), Hejduk (46. Nekolný), Balík, Srch, Drašnar (46. Kadlec), Machek, Rotter (46. Spousta).