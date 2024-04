Ačkoliv derby nemá favorita, tak v ostře sledovaném duelu mezi Spartakem Příbram a Podlesím domácí tým tuto roli splnil. Za aprílového počasí se hrál v I. A třídě parádní fotbal. Hosté se dočkali prvních jarních gólů venku, jenomže 3:2 zvítězili domácí, když jim v 83. minutě vystřelil šestou letošní výhru navrátilec a žolík Buchta.

Martin Polák srovnal z trestného kopu na 2:2 v derby se Spartakem | Video: Deník/Ondřej Jícha

Útočné trio Spartaku Jeník-Slepička-Buchta nasázelo před utkáním s Podlesím 33 branek a všichni tři střelci se prosadili i v derby. První dva z nich se trefili hned zkraje zápasu, kdy Příbramští vedli ve 12. minutě 2:0.

V tu chvíli bylo Podlesí hodně namydlené a za vytrvalého deště s občasným sněžením si koledovalo o další debakl. Navíc Slepička mohl přidat třetí gól, ale trestuhodně minul a tak přišel trest, když po půl hodině hry snížil za hosty Šlapák. „Druhý gól, co dával Jeník, šel na přední tyčku, což bylo jasná chyba gólmana,“ poznamenal Petr Buchta, pozdější klíčový muž zápasu.

„Derby je vždycky specifické utkání. My jsme do zápasu nevstoupili moc dobře, inkasovali jsme rychle dvě branky s čím jsme se museli v první půli vyrovnat a myslím že se nám to povedlo, vstřelili jsme kontaktní gól,“ uvedl střelec hostujícího týmu.

Podlesí patřila pasáž mezi 30. a 60. minutou patřila Podlesí a hosté zaslouženě vyrovnali. Po faulu před vápnem se míče ujal Polák a přesně umístěnou střelou přes zeď k tyči srovnal. „Do druhé půle jsme šli s tím, že zápas otočíme. Bohužel se nám to nepovedlo,“ litoval Šlapák. Hosté pak měli navrch, jenomže se sami dostali do problémů. Brankář Zykán udělal několik hrubek a Spartak si mohl vzít vedení zpět. Stalo se tak až v závěru utkání, kdy po pěkné akci skóroval Buchta, kterého vyslal Slepička, a po kličce stanovil skóre na konečných 3:2 pro Příbram.

„Je to krásný pocit dát takhle vítězný gól, ještě když mě Míra Slepička tak krásně vyslal. Lepší přihrávku jsem nemohl dostat,“ rozplýval se autor vítězné branky. Na hřiště se přitom dostal až v 63. minutě jako střídající žolík po střídání. „Z lavičky se mi na utkání koukalo hezky, protože jsme rychle vedli 2:0. Pak jsme ale zbytečně dostali gól a následně po přestávce i z přímého kopu. Pak jsem byl nervózní koukat na zápas z lavičky, což ze mě opadlo, když jsem šel na hřiště,“ uvedl Buchta.

„Nedali jsme víc gólů než soupeř a brzo inkasovali, musíme se z našich chyb poučit. Šanci na obrat jsme cítili, v druhé půli bylo vidět, že jsme měli v některých situacích navrch, ale nevyřešili jsme je tak jak jsme měli a samozřejmě nás to mrzí. Gól na 3:2 vyústil z více po sobě jdoucích chyb a nechceme určovat viníka,“ shrnul za Podlesí Šlapák. „Chvilkami jsme byli lepší my, pak zase Podlesí. Vyhrál ale lepší tým,“ uzavřel Buchta. Hráči Spartaku tak dali trenérovi Zdeňkovi Míkovi nejlepší dárek k jeho 50. narozeninám.

Spartak Příbram – Podlesí 3:2 (2:1)

Branky: 8. Slepička, 12. Jeník, 83. Buchta – 31. Šlapák, 54. Polák. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Mižič – Obrajtr, Pomykáček. Diváci: 233.