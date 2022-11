Dobříš podruhé doma inkasovala “čtyřku“. Tentokrát od posledního vítěze kraje

Následovala však pasáž, ve které byli hosté lepší a Beroun přehrával Příbram. Od 15. do 30. minuty si vytvořil tři šance, avšak ani jedna neskončila za zády gólmana Bohuslava. A tak přišel trest. Do přestávky se ještě podruhé prosadil Slepička a chvíli před odchodem do šaten na něj navázal Vošmik. Poločas tak mohl skončit jiným výsledkem než 3:0 pro domácí.

Berounští se sice dočkali po přestávce snížení zásluhou Krpálka, avšak hned z protiútoku uklidnil domácí Pavlišta. Následně zkompletoval hattrick Slepička a v závěru pečetil vysokou výhru Spousta. Ke konci se mohli prosadit i hosté. Oproti Spartaku ale penaltou pohrdli a odvezli si domů debakl.

„Bodový stav je samozřejmě pořád špatný. Jsou pořád před námi ještě dvě utkání. Je potřeba se dívat k tomu nejbližšímu v Průhonicích. Doufám, že se nám podaří naladit na vítěznou vlnu a zakončíme podzim se 17 body,“ uvedl Králíček.

Spartak Příbram – Beroun 7:1 (3:0)

Branky: 5. (p), 35. a 68. Slepička, 42. Vošmik, 49. Jeník, 53. Pavlišta, 90. Spousta – 52. Krpálek. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Nehasil – P. Kubečka, M. Kubečka. Diváci: 120.

Spartak Příbram: Bohuslav – Sirůček, Slepička, Kubík, Vochoska (73. Voříšek), Morav, Pavlišta (60. Spousta), Hušek (87. Špindler), Vošmik, Kadlec (46, Machek), Jeník (78. Pilík).

