Hosté přitom začali aktivně. I bez chybějícího kapitána Miroslava Slepičky měli v úvodu utkání několik příležitostí, aby otevřeli skóre. Avšak udeřilo na druhé straně. Po rychlé akci otevřel skóre z jedničky Janovský, který ve prospěch domácích ještě do přestávky navýšil skóre. „Utkání jsme nezvládli. Podřídili jsme se soupeři, který hrál nakopávané míče. Byl daleko důraznější než my a to rozhodlo o výsledku,“ mínil trenér Spartaku Zdeněk Míka, který si postěžoval ještě na katastrofální terén, nicméně ten na konečném skóre neměl vliv.