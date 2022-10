Rychlý úder na startu i na konci dovedl Sedlčany k výhře

Hosté udrželi vedení až do druhého poločasu, než přišlo rozmezí osmi minut, ve kterých padly hned tři branky. Nejprve se na ní podílel opět Vácha, který si došel pro penaltu. K ní se postavil Petrů a bezpečně ji proměnili. Do třetice poslal Spartak o krok napřed Jeník, jenomže i tentokrát Velim dokázala srovnat. Trefil se opět Petrů.

„Herně bych utkání zhodnotil jako nejlepší naše v téhle sezoně. Soupeř velmi kvalitní, asi nejsilnější, se kterým jsme hráli. V první půli si myslím, že jsme byli herně lepší, druhou jednoznačně soupeř, který si vytvářel ze standardních situací tlak a ustáli jsme ho. Gólman chytil dvě tutovky. S bodem jsme spokojení ,“ řekl kouč Spartaku Zdeněk Míka. „Zápas mohly vyhrát oba týmy, šancí na to měly dost. My po špatném výkonu, zejména kvůli hře dozadu, bereme bod. Bohužel jsme celý zápas dotahovali,“ uvedl na straně domácích trenér Radim Truksa.

Ačkoliv bod nakonec braly oba týmy, tak trenéři se shodli, že obě strany mohly získat klidně i plný počet. Hostům ale chyběl Slepička. „Kdyby tam byl, tak ty tři pološance, které jsme měli, by asi dal, takže jsme mohli být úspěšnější,“ podotkl Míka. „Věřil jsem, že utkání zvládneme vítězně. Bohužel z několika šancí jsme již nedokázali skórovat. Je to pro mě zklamání, protože naše chyby se opakují. To, že dáváme hodně gólů je super, ale nesmíme jich tolik dostávat,“ dodal Truksa.

Velim – Spartak Příbram 3:3 (1:2)

Branky: 13. Jícha, 62. (p) a 70. Petrů – 8. Hušek, 28. Morav, 65. Jeník. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Hájek – Sandev, Kubečka. Diváci: 100.

Velim: Drápela – Dudek (64. Korenc), Náděje, Petrů, Martikán – Vácha, Michálek, Koděra (88. Vokřál), Šindelář (77. Kasal) – Jícha, Ramšák (90. Kopáček).

Spartak Příbram: Holan – Sirůček, Vošmik, Hančár, V. Kuba – Češka, Morav, Šváb, Kubík – Jeník, Hušek.