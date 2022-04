Povinné tři body. S ničím jiným se ani nepočítalo a podle toho utkání mezi Mníškem pod Brdy a Spartakem Příbram vypadalo. „Nejslabší soupeř v soutěži. Od první minuty do poslední bránili velké vápno. Takový zápas o ničem,“ posteskl si trenér Zdeněk Míka. Domácí tým bral jakýkoliv výsledek. I porážka o jeden nebo o dva góly by byla pro něj přijatelná a hrát dopředu bylo pro něj zakázané slovo.

Hosté toho využili a do druhého poločasu poslali na hřiště méně vytížené hráče, nebo se vraceli po zranění a ukázali se trenérovi v dobrém světle. „Hráči, kteří nastoupili, ukázali svou kvalitu a rozhodně s nimi můžeme počítat,“ pochvaloval si kouč Míka.

Mníšek pod Brdy sice z ojedinělé šance snížil, když chybu stopera využil domácí Nlasa, jinak mu ale stačilo odkopávat míč od vlastního vápna a vyčkávat, co dál přijde. Podle trenéra hostů nechtěl soupeř pomalu ani hrát a spíš mu jde o to dokončit soutěž, aby se vyhnul pokutě. Hráči Spartaku ale s chutí útočili a v posledních dvaceti minutách přidali další tři góly. Podruhé za sebou tak vyhráli venku 5:1 a vrátili se zpět do čela I. A třídy.

Mníšek pod Brdy – Spartak Příbram 1:5 (0:2)

Branky: 61. Nlasa – 17. a 74. Slepička, 27. Šváb, 70. Matějka, 85. Češka. Rozhodčí: Šíma – Klápa, Brýl. Diváci: 75.

Spartak Příbram: Holan – Prokeš (75. Špindler), Vošmik, Hančár (58. J. Drašnar), Pilík – Morav (67. Kadlec), Šváb, Češka – Pavlišta (58. D. Drašnar), Matějka, Slepička (78. Chýla).