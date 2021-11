Do posledních dvou kol zavelel trenér Spartaku Zdeněk Míka, že jeho svěřenci musí získat na závěr podzimu povinných šest bodů. Půlku z nich už mají. Předposlední Sedlec-Prčice sice sehrál s favoritem vyrovnaný první poločas. Naději na rozumný výsledek mu dával zásah Davídka před přestávkou. Vše ale změnil gól Ondřeje Švába po změně stran, kdy zvyšoval “angličanem“ na 3:1.

„O tyč jsem úplně nechtěl, ale mířil jsem k zadní tyči. Vždy k ní mířím,“ řekl s úsměvem Ondřej Šváb, který v závěru ještě pečetil konečnou výhru 5:1 druhou trefou v zápase. Od té chvíle bylo na hřišti dominantní jedno mužstvo. Pohlednou akci na jeden dotek zakončil Morav pouze do připraveného Nerada. Hostující gólman pak zlikvidoval ještě další dvě slibné příležitosti. Utkání tak mohlo skončit klidně vyšším rozdílem. „Šance, které jsme nemproměnili, byly ložené, a to se nám nesmí stávat. Se zkušenějším soupeřem by se nám to mohlo vymstít,“ tušil Šváb.

Na druhé straně smutnil kapitán hostů. „Pro nás je porážka krutá, i když trochu zasloužená. Kdybychom na konci prvního poločasu vyrovnali, tak by zápas byl vyrovnanější. Ke konci ale ukázali svou kvalitu a Míra Slepička ukázal, že to má stále v noze,“ uvedl lídr Sedlce-Prčic. Jeho tým čeká v závěru duel s posledním Mníškem a s podzimem se chce rozloučit určitě výhrou a pomoci by k tomu měl i zápas na Spartaku. Podali jsme dobrý výkon a je vidět, že se na konci podzimu zlepšujeme. Nemyslím si, že bychom měli hrát o sestup,“ dodal Prchlík.

Spartak Příbram – Sedlec-Prčice 5:1 (2:1)

Branky: 19. a 81. Slepička, 61. a 84. Šváb , 21. Matějka – 41. Davídek. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Tvaroh

Spartak Příbram: Bohuslav – Prokeš, Vošmik, Kadlec (85. Špindler), Pilík (65. Pavlišta), Morav, Šváb, Hančár, Češka, Matějka (46. Chýla), Slepička.

Sedlec-Prčice: Nerad – Novák, Sedláček, J. Kabíček, Prchlík, Raček, Všetečka, Davídek, Hájek, Kobliha (77. D. Kabíček), Rataj.