Fotbalisté Spartaku Příbram udělali vítěznou tečku za podzimní částí v I. A třídě. Doma přehráli Beroun hladce 4:1 a alespoň o jednu příčku se posunuli v tabulce. Navíc se přiblížili svému soupeři v tabulce na rozdíl jednoho bodu a na dohled mají i klidnější příčky.

Trenér Spartaku Zdeněk Míka. | Foto: Bohumil Kučera

V souboji dvou loňských sestupujících, kteří mají co dělat se záchranou i letos, byli úspěšnější domácí. Mladíci ze Spartaku byli většinu zápasu lepším týmem. Vynikali v přímočarosti a tahu na branku. Pokud na tento výkon naváží i v jarní části, určitě se budou posouvat tabulkou nahoru. Do vedení šli domácí Češkou, který byl na konci krásné kombinace Srcha a Buchty. Vzápětí se do velké šance dostal Jeník, na gólovou trefu si ale musel počkat až do druhé půle.

Ostrá slova i hořká tečka za podzimem. V Sedlci spílali rozhodčímu

Po poločasové přestávce nastoupili domácí na soupeře aktivně a jejich náskok navýšili Vošmik a Buchta. I Beroun měl své šance, dvakrát brankáře Bohuslava zachránila konstrukce. Spartak měl ale menší útlum a většinu situací řešil nakopávanými balóny. Hostům se nakonec podařilo snížit díky střídajícímu Tvrzovi, ale drama rychle odmítl Jeník.

„V posledním utkání jsme předvedli kvalitní výkon. Byla snaha hrát kombinační fotbal po stranách, což se nám až na pár hluchých míst dařilo. Zasloužené vítězství a velmi důležité tři body do tabulky,“ uvedl trenér Spartaku Zdeněk Míka. Jeho svěřenci nakonec přezimují na 14. pozici. Na desátý Sedlec-Prčice ale ztrácí pouhé tři body.

Spartak Příbram - Beroun 4:1 (1:0)

Branky: 27. Češka, 48. Vošmik, 70. Buchta, 77. Jeník - 75. Tvrz. Rozhodčí: Poklop - Pudil, Chalupa. Diváci: 90.

Spartak Příbram: Bohuslav - Prokeš T., Sirůček, Češka, Buchta, Jeník (82 .Drašnar D.), Vošmik, Morav, Balík (82. Hejduk), Srch (46. Hušek), Prokeš D. (46. Spousta).

Beroun: Novák L. - Tarasov, Novák M., Hájek, Novosad, Šmíd, Štefan (71. Slabý), Černík (78. Bessonov), Knyazev (30. Komenda), Vopěnka (62. Tvrz), Hrypas (78. Trnka).