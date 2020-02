Komárovští hráči od začátku zápasu potvrzovali roli favorita danou svou příslušnost do soutěže o třídu výš. Měli více ze hry, což v prvním poločase dokázali přetavit ve dvě branky.

Z první se radoval Srp, který se dostal do úniku po straně, následně míč zasekl a přesně zamířil k tyči. Druhý gól vstřelil po dalším Srpově úniku Mojdl, který procedil míč do příbramské sítě. Stejný hráč ještě do poločasu zatřásl břevnem domácí branky ranou ze třiceti metrů.

Spartak se v duelu představil spíše jako běhavý tým. I jeho hráči ale předvedli řadu zajímavých kombinačních akcí, které v prvním poločase vedly i ke dvěma gólovým možnostem, Ty ale vždy dokázal vyřešil hostující brankář.

Příbramští přesto v dalším průběhu dokázali střetnutí zdramatizovat, když po změně stran proměnil nařízený pokutový kop Ondřej Šváb.

Komárov poté ale znovu zabral a v samém konci se dostal z místa stopera před domácí branku Bežó, který vsítil rozhodující třetí gól hostujícího celku.