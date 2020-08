Zápas, ve kterém se Spartak musel obejít hned bez sedmi hráčů – chyběli Holan (práce), Opička (B-tým), Zápotočný, Berka (práce), Vochoska, Hančár, Pilík (všichni drobná zranění) - začal pořádně zostra. Neuběhly totiž ani dvě minuty, když hosté využili chyby v domácí rozehrávce a otevřeli skóre.

Pak ovšem převzali iniciativu Příbramští. Jako první zahrozil Macek, který vypálil levačkou zpoza vápna a míč skončil těsně vedle levé tyče soupeřovy svatyně. Do další šance se záhy hnal Jakub Drašnar, v konečné fázi své akce byl ve velkém vápně ostře zastaven, ale píšťalka rozhodčího zůstala němá.

Do třetice už se ale Spartak dočkal. Po půlhodině hry si Prokešův centr z pravé strany našel na zadní tyči Češka a srovnal. Mohlo být i veseleji, ale aktivní Mackem s Drašnarem neuspěli ani ve svých dalších šancích, podobně jako Šváb, jenž po pěkné akci Prokeše Češky a Macka zamířil těsně vedle.

Místo toho se tak opět dostali do vedení hosté, když ve 45. minutě podnikli výpad do otevřené domácí defenzivy a využili i svou druhou možnost v utkání. Tím ale první poločas neskončil. Spartak dokázal ještě v jeho posledních vteřinách zareagovat. Pomohl faul v pokutovém území na Voříška, po němž už se tentokrát penalta pískala a Šváb ji bezpečně proměnil. Do kabin se tak šlo s nerozhodným výsledkem 2:2.

„Utkání se hrálo za úmorného vedra, přesto tempo naší hry stále stoupalo,“ pochvaloval si asistent trenéra Spartaku Příbram Petr Prýmek.

Jeho slova potvrdil i začátek druhého poločasu, ve kterém se opět hrálo převážně podle příbramských not. Libuš ale držel nad vodou brankář, který měl v jednu chvíli i velkou porci štěstí, protože Daniel Drašnar z velkého vápna pravou tyč.

Po hodině hry se teprve po delším čase znovu připomněli hosté, gólman Bohuslav byl ovšem na místě. V 72. minutě ale nedokázal zabránit soupeři, aby se potřetí v zápase dostal do vedení. Už za šest minut ale bylo znovu srovnáno, protože Matějka ukázkově zakončil akci Voříška s Mackem.

V závěrečné desetiminutovce se oba týmy snažily převážit misky vah na svou stranu. Leč marně. Nejprve totiž nevyužila svou příležitost Libuš, načež v samotném závěru mířil nad branku příbramský Pavlišta a Kadlecovu střelu z trestného kopu lapil hostující brankář.

Navzdory mírnému zklamání z výsledku měli příbramští trenéři pro své svěřence slova chvály. „S předvedenou hrou i přístupem našich hráčů utkání jsme velmi spokojeni. V horkém počasí to byla opravdu parádní jízda,“ zhodnotil utkání s účastníkem pražské I. A třídy Petr Prýmek

SK Spartak Příbram - SK Libuš 3:3 (2:2). Branky Spartaku: 30. Češka, 45. Šváb (pen.), 78. Matějka.

SK Spartak Příbram: Bohuslav - Prokeš (70. A. Kuba), Vošmik, Kadlec, Drašnar J. (45. Schöbel) - Voříšek (83. Drašnar J.), Drašnar D. (87. Prokeš), Šváb (75. Švihla), Češka - Macek (78. Pavlišta) - Pavlišta (46. Matějka).