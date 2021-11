Souboj dvou vedoucích celků nabídla o posledním říjnovém víkendu fotbalová I. A třída v rámci 14. kola. Vedoucí Doksy přivítaly druhé Podlesí a odehrála se přestřelka, ze které nakonec vyšla vítězně vesnička u Kladna. Zaváhání regionálního konkurenta využil Spartak Příbram, který i díky hattricku Slepičky přehrál Chlumec a poskočil právě před Kovohutě. Cenný bod z rakovnické půdy si přivezl Sedlec-Prčice.

Spartak Příbram doma zválcoval dalšího soupeře. Foto je z duelu s Voticemi. | Foto: Ondřej Jícha

Jako první z tria zástupců na Příbramsku šel do hry Spartak. Ačkoliv vstoupil lépe do utkání, tak vedení záhy ztratil, protože se za hosty dvakrát prosadil Lukáš Šedivý. „Udělali jsme dvě individuální chyby, které nás stály jednobrankovou ztrátu. Do poločasu jsme vyrovnali z penalty,“ komentoval první půli trenér Zdeněk Míka. Poprvé v zápase se prosadil kanonýr Miroslav Slepička.